Озброєні злочинці пограбували будинок одноклубника Довбика

Артем Худолєєв
glavcom.ua
24-річний Ель-Айнауї перейшов у «Рому» влітку 2025 року з французького «Ланса»
фото: Reuters

Шестеро людей, озброєні пістолетами і одягнені в чорний одяг, проникли до будинку Ель-Айнауї

Озброєні злочинці пограбували будинок марокканського півзахисника італійського футбольного клубу «Рома» Нейла Ель-Айнауї. Про це повідомляє «Главком» з посиланням Messaggero.

Пограбування сталося у ніч проти вівторка, 16 березня 2026 року. Шестеро людей, озброєні пістолетами і одягнені в чорний одяг, проникли до будинку одноклубника українського форварда Артема Довбика через вікно. Вони замкнули в кімнаті кілька людей, включаючи Ель-Айнауї, його матір, брата та дівчину, а також дівчину брата. Грабіжники викрали коштовності на суму близько €10 тис., годинники та дизайнерські сумки.

24-річний Ель-Айнауї перейшов у «Рому» влітку 2025 року з французького «Ланса». У складі римського клубу півзахисник провів 36 матчів, відзначився забитим м'ячем та асистом.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на Чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плейоф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде цього року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

  • Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3
