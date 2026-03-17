Озброєні злочинці пограбували будинок одноклубника Довбика

24-річний Ель-Айнауї перейшов у «Рому» влітку 2025 року з французького «Ланса»

Шестеро людей, озброєні пістолетами і одягнені в чорний одяг, проникли до будинку Ель-Айнауї

Озброєні злочинці пограбували будинок марокканського півзахисника італійського футбольного клубу «Рома» Нейла Ель-Айнауї.

Пограбування сталося у ніч проти вівторка, 16 березня 2026 року. Шестеро людей, озброєні пістолетами і одягнені в чорний одяг, проникли до будинку одноклубника українського форварда Артема Довбика через вікно. Вони замкнули в кімнаті кілька людей, включаючи Ель-Айнауї, його матір, брата та дівчину, а також дівчину брата. Грабіжники викрали коштовності на суму близько €10 тис., годинники та дизайнерські сумки.

24-річний Ель-Айнауї перейшов у «Рому» влітку 2025 року з французького «Ланса». У складі римського клубу півзахисник провів 36 матчів, відзначився забитим м'ячем та асистом.

