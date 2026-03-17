Лідер чемпіонату Італії втратив рекордсмена УПЛ на кілька тижнів

Досвідчений півзахисник не допоможе гранду в прийдешніх поєдинках

Міланський «Інтер» підтвердив травму хавбека Генріха Мхітаряна. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Вірменин зазнав ушкодження лівої ноги в матчі проти «Аталанти» з Бергамо (1:1). Під час обстеження у ветерана виявили травму підколінного сухожилля. Він пропустить орієнтовно три тижні.

Мхітарян у цьому сезоні вдруге потрапив у лазарет «нерадзуррі». Торік восени він мав травму задньої поверхні стегна. Відновлення півзахисника тоді зайняло близько місяця.

У нинішньому сезоні Мхітарян провів 30 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав два м'ячі та три результативні передачі. Контракт вірменина з «Інтером» розрахований до літа.

Чим відомий Генріх Мхітарян

Екслідер збірної Вірменії зробив собі ім'я в Україні. У 2009-2010 рр. він захищав кольори донецького «Металурга», а потім відіграв 2,5 сезони за «Шахтар» із Донецька. У лавах «гірників» Мхітарян став найкращим бомбардиром Прем'єр-ліги сезону 2012/13. Тоді вірменин забив досі рекордні 25 м'ячів.

З чемпіонату України Мхітарян за 27,5 млн євро поїхав у дортмундську «Боруссію». Там він провів три сезони, а потім виступав за англійські клуби (МЮ, «Арсенал»), італійську «Рому». Перед кампанією 2022/23 приєднався до «Інтера». Був чемпіоном Вірменії, України та Італії, виграв інші трофеї.

Виступи Генріха Мхітаряна за збірну Вірменії

Півзахисник дебютував за національну команду ще в 2007 році. Востаннє він одягав футболку збірної у листопаді 2021 року.

За майже півтора десятиліття Мхітарян зіграв 95 матчів у національній команді, в яких оформив 32 голи. Хавбек став найкращим бомбардиром в історії збірної Вірменії та йде другим у списку гвардійців команди.

