Лідер чемпіонату Італії втратив рекордсмена УПЛ на кілька тижнів

Антон Федорців
Генріх Мхітарян повернеться після міжнародної паузи
фото: ФК «Інтер»

Міланський «Інтер» підтвердив травму хавбека Генріха Мхітаряна. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Вірменин зазнав ушкодження лівої ноги в матчі проти «Аталанти» з Бергамо (1:1). Під час обстеження у ветерана виявили травму підколінного сухожилля. Він пропустить орієнтовно три тижні.

Мхітарян у цьому сезоні вдруге потрапив у лазарет «нерадзуррі». Торік восени він мав травму задньої поверхні стегна. Відновлення півзахисника тоді зайняло близько місяця.

У нинішньому сезоні Мхітарян провів 30 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав два м'ячі та три результативні передачі. Контракт вірменина з «Інтером» розрахований до літа.

Чим відомий Генріх Мхітарян

Екслідер збірної Вірменії зробив собі ім'я в Україні. У 2009-2010 рр. він захищав кольори донецького «Металурга», а потім відіграв 2,5 сезони за «Шахтар» із Донецька. У лавах «гірників» Мхітарян став найкращим бомбардиром Прем'єр-ліги сезону 2012/13. Тоді вірменин забив досі рекордні 25 м'ячів.

З чемпіонату України Мхітарян за 27,5 млн євро поїхав у дортмундську «Боруссію». Там він провів три сезони, а потім виступав за англійські клуби (МЮ, «Арсенал»), італійську «Рому». Перед кампанією 2022/23 приєднався до «Інтера». Був чемпіоном Вірменії, України та Італії, виграв інші трофеї.

Виступи Генріха Мхітаряна за збірну Вірменії

Півзахисник дебютував за національну команду ще в 2007 році. Востаннє він одягав футболку збірної у листопаді 2021 року.

За майже півтора десятиліття Мхітарян зіграв 95 матчів у національній команді, в яких оформив 32 голи. Хавбек став найкращим бомбардиром в історії збірної Вірменії та йде другим у списку гвардійців команди.

Тим часом італійський «Наполі» прагне пролонгувати лідера команди. Керівництво «партенопейців» готується підвищити зарплату півзахисника Скотта Мактомінея. В обмін на збільшення окладу шотландець продовжить контракт на додаткові два роки.

До слова, нещодавно фанати італійського «Торіно» висипали гній під воротами тренувальної бази. Тіфозі розгнівані діяльністю президента клубу Урбано Кайро. Активні вболівальники «биків» побоюються, що бізнесмен веде улюблену команду до краху.

Теги: Генріх Мхітарян ФК Інтер (Мілан) Серія А НОВИНИ ФУТБОЛУ

