«Челсі» – ПСЖ. Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
Парижани здобули впевнену перемогу вдома
фото: Reuters

Розповідаємо про цікавий поєдинок вівторка в головному єврокубку

Сьогодні, 17 березня 2026 року, лондонський «Челсі» на стадіоні «Стемфорд Брідж» прийме французький «Парі Сен-Жермен» у рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2025/26. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Челсі» – ПСЖ

На 14:00 17 березня 2026 року шанси команди виглядають приблизно рівними, вважають фахівці GGBET. На перемогу лондонців виставлено коефіцієнт 2,16. Тим часом на звитягу французького гранда закладено кеф 2,92. Нічию за підсумком 90 хвилин запропоновано з балом 4,42. По-іншому склалася ситуація з проходом у 1/4 фіналу турніру. На путівку в наступну стадію для ПСЖ виставлено кеф 1,09. Шанси «синіх» на чвертьфінал оцінено балом 8,20. На тотал менше 1,5 закладено коефіцієнт 5,91.

Передматчевий стан команд

Перекрити фіаско в Парижі «Челсі» в чемпіонаті Англії не зумів. «Сині» на домашній арені мінімально поступилися «Ньюкаслу», не втримавши нападника «сорок» Гордона. Поруч із втратою очок лондонці ще й знову залишилися без капітана команди. Оборонець Джеймс зазнав чергового ушкодження і вибув на кілька тижнів. Зате близькі до повернення крайній нападник Байно-Гіттенс і форвард Естеван.

А от «Парі Сен-Жермен» у вихідні взагалі відпочивав. Французька Ліга 1 перенесла поєдинок підопічних Луїса Енріке з аутсайдером «Нантом» на пізніший термін. Отже, чинний переможець Ліги чемпіонів після минулотижневого тріумфу (5:2) повністю був зосереджений над куванням нового. Нових втрат у ПСЖ немає, а от оборонця Мендеша та вінгера Кварацхелію можна й поберегти. Вони пропустять перший чвертьфінал, якщо отримають «гірчичники».

Історія очних зустрічей

У середу французький гранд помстився «синім» за поразку на Клубному чемпіонаті світу минулого літа. А ще парижани вирвалися вперед у протистоянні з «Челсі». Тепер за плечима різних призовів ПСЖ чотири перемоги над лондонцями проти трьох у десяти поєдинках. Водночас лідер «Челсі» Палмер і згаданий парижанин Кварацхелія поповнили компанію найкращих бомбардирів протистояння.

Хоча справжніми гольовими подвигами тут поки не пахне. Вони разом із колись іконами команд Дрогба, Ібрагімовічем і Кавані забили по два м'ячі. До речі, вдома «сині» перемогли ПСЖ лише одного разу. Непересічна подія трапилася в чвертьфіналі Ліги чемпіонів 2013/14. З голами призабутих Шюррле та Ба та м'ячем Азара на виїзді тоді підопічні Жозе Моурінью попрямували далі. Нині в десятці бомбардирів Ліги чемпіонів маємо двох представників парижан – хавбек Вітінья і той же Кварацхелія (по шість голів).

Де дивитися матч «Челсі» – ПСЖ

У прямому ефірі протистояння транслюватиме медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція гри має розпочатися о 22:00 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 3».

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

Бренд GGBET – ліцензований оператор азартних ігор в Україні. Діяльність здійснюється відповідно до Ліцензії КРАІЛ №128 від 08.08.2023 (букмекерська діяльність) та №129 від 08.08.2023 (онлайн-казино).

