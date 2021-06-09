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    Шевченко поставив завдання збірній України на чемпіонат Європи

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    Андрій Шевченко поставив команді реальне завдання - Шевченко поставив завдання збірній України на чемпіонат Європи
    Андрій Шевченко поставив команді реальне завдання
    Фото: УАФ

    Спочатку наша команда намагатиметься подолати сито групового турніру

    Головний тренер збірної України Андрій Шевченко назвав ціль, яка стоятиме перед командою на Євро-2020, а також поділився думкою про суперників по групі.

    «Наше головне завдання – вихід з групи. Ми розуміємо, що проти нас зіграють дуже хороші команди. У нашій групі є явний фаворит – збірна Нідерландів. Австрія – це команда, яка на високому рівні провела відбірний турнір і показувала хорошу гру. В її складі сильні гравці, у неї є певний стиль, за рахунок якого вона досягає результату. Північна Македонія – теж дуже пристойна команда. Це показали і відбірні матчі чемпіонату Європи, і перемога над збірною Німеччини (в кваліфікації ЧС-2022). Цю команду ні в якому разі не можна скидати з рахунків. В її складі теж є якісні футболісти, які завжди можуть показати хорошу гру».

    До 1/8 фіналу вийдуть по два переможця з кожної з шести груп, а також чотири команди, які займуть в них треті місця.

    Збірна України залишила Харків і переїхала до Бухареста. У Румунії команда житиме під час проведення чемпіонату Європи.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
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    Шевченко поставив завдання збірній України на чемпіонат Європи