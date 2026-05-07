Калініна вилетіла в другому раунді тенісного турніру в Італії

Антон Федорців
Ангеліна Калініна вибула зі змагань у Вічному місті
фото: Reuters

Вітчизняна тенісистка завершила виступи на «тисячнику»

Українка Ангеліна Калініна зазнала поразки від аргентинської тенісистки Солани Сьєрри в другому раунді Internazionali d'Italia. Про це повідомляє «Главком».

У першому сеті суперниці розпочали на рівних, зосередившись на власних подачах. Та в п'ятому та сьомому геймах Сьєрра зуміла оформити брейки. Цього вистачило для того, щоб повести за партіями.

Старт другого сету Калініна взагалі провалила. Українська тенісистка програла чотири гейми поспіль. Утім, згодом зуміла стабілізувати гру та нав'язала конкуренцію аргентинці.

Сьєрра та Калініна навіть обмінялися брейками. Та з попереднім гандикапом представниця Аргентини схилила шальки терезів на власну користь. Матч тривав 86 хвилин.

Internazionali d'Italia. 2-й раунд

  • Солана Сьєрра (Аргентина) – Ангеліна Калініна (Україна) – 6:2, 6:3

До слова, Юлія Стародубцева програла стартовий матч на Internazionali d'Italia. Вона не впоралася зі швейцаркою Сімоною Вальтерт. Українка поступилася у трьох сетах.

Нагадаємо, раніше Даяна Ястремська з матчболами програла матч росіянці на старті «тисячника» в Римі. Вона поступилася нейтральній тенісистці Анастасії Захаровій. Українка лідирувала на тай-брейку (6:1), але примудрилася зазнати поразки.

Теги: теніс Ангеліна Калініна

Читайте також

Дарія Снігур не зуміла пройти кваліфікацію на турнірі в Римі
Снігур драматично програла і не зуміла відібратися в основну сітку турніру в Римі
5 травня, 17:44
Даяна Ястремська не впоралася з відповідальністю
Ястремська з матчболами програла матч росіянці на старті «тисячника» в Римі
5 травня, 20:40
Костюк: Моя позиція щодо підтримки України залишається незмінною
Костюк передала 1 млн євро ЗСУ? Тенісистка відреагувала на фейк, який поширюється у мережі
Вчора, 15:58
Іга Свьонтек виступає за переговори з організаторами «Ролан Гаррос»
Свьонтек розповіла, чи будуть провідні тенісисти бойкотувати «Ролан Гаррос»
Сьогодні, 15:01
Юлія Стародубцева програла у 3-годинному матчі-дограванні на старті турніру WTA 1000 у Римі
Стародубцева програла стартовий матч на турнірі у Римі
Сьогодні, 15:27
Олександра Олійникова продовжила поступ у Вічному місті
Олійникова на відмові суперниці вийшла в третє коло тенісного турніру в Римі
Сьогодні, 17:45

