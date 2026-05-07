Калініна вилетіла в другому раунді тенісного турніру в Італії

Ангеліна Калініна вибула зі змагань у Вічному місті

Вітчизняна тенісистка завершила виступи на «тисячнику»

Українка Ангеліна Калініна зазнала поразки від аргентинської тенісистки Солани Сьєрри в другому раунді Internazionali d'Italia. Про це повідомляє «Главком».

У першому сеті суперниці розпочали на рівних, зосередившись на власних подачах. Та в п'ятому та сьомому геймах Сьєрра зуміла оформити брейки. Цього вистачило для того, щоб повести за партіями.

Старт другого сету Калініна взагалі провалила. Українська тенісистка програла чотири гейми поспіль. Утім, згодом зуміла стабілізувати гру та нав'язала конкуренцію аргентинці.

Сьєрра та Калініна навіть обмінялися брейками. Та з попереднім гандикапом представниця Аргентини схилила шальки терезів на власну користь. Матч тривав 86 хвилин.

Internazionali d'Italia. 2-й раунд

Солана Сьєрра (Аргентина) – Ангеліна Калініна (Україна) – 6:2, 6:3

До слова, Юлія Стародубцева програла стартовий матч на Internazionali d'Italia. Вона не впоралася зі швейцаркою Сімоною Вальтерт. Українка поступилася у трьох сетах.

Нагадаємо, раніше Даяна Ястремська з матчболами програла матч росіянці на старті «тисячника» в Римі. Вона поступилася нейтральній тенісистці Анастасії Захаровій. Українка лідирувала на тай-брейку (6:1), але примудрилася зазнати поразки.