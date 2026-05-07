Олійникова на відмові суперниці вийшла в третє коло тенісного турніру в Римі

Спортсменка оформила найрейтинговішу перемогу в кар'єрі

Українка Олександра Олійникова здолала данську тенісистку Клару Таусон у другому раунді «тисячника» в столиці Італії. Про це повідомляє «Главком».

Представниця України захопила ініціативу зі старту поєдинку. Таусон виграла перший гейм, але більше Олійникова їй не дозволила. Українська тенісистка виграла шість геймів поспіль і закрила сет усього за півгодини.

За тим же сценарієм пішла й друга партія. Данка відкрила рахунок, але далі Олійникова взяла три пункти поспіль. Зрозумівши, що відігратися їй не світить, Таусон вирішила відмовитися від продовження зустрічі.

Українка здобула найрестижнішу перемогу в кар'єрі. Данська тенісистка йде в світовій класифікації на 18-й сходинці. Наступною суперницею Олійникової на Internazionali d'Italia стане чешка Лінда Носкова.

Internazionali d'Italia. 2-й раунд

Клара Таусон (Данія, 18) – Олександра Олійникова (Україна) – 1:6, 1:3 (відмова)

До слова, Юлія Стародубцева програла стартовий матч на Internazionali d'Italia. Вона не впоралася зі швейцаркою Сімоною Вальтерт. Українка поступилася у трьох сетах.

Нагадаємо, раніше Даяна Ястремська з матчболами програла матч росіянці на старті «тисячника» в Римі. Вона поступилася нейтральній тенісистці Анастасії Захаровій. Українка лідирувала на тай-брейку (6:1), але примудрилася зазнати поразки.