Свьонтек розповіла, чи будуть провідні тенісисти бойкотувати «Ролан Гаррос»

Зірки тенісу впевнені, що їм не доплачують призових грошей

Четверта ракетка світу, полька Іга Свьонтек висловила свою позицію щодо зменшення суми призових на Відкритому чемпіонаті Франції та можливий бойкот турніру зірками тенісу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Що сказала Свьонтек

На цьогорічному «Ролан Гарросі» розіграють рекордний призовий фонд. Вперше в історії французького Грендслему призові досягнуть позначки в 61.7 мільйони євро. Попри це «Ролан Гаррос» є все ще найменш прибутковим для тенісистів серед усіх Грендслемів.

Лідери світового тенісу, зокрема перші ракетки світу Яннік Сіннер та Аріна Соболенко, а також Новак Джокович і Коко Гофф в спільній заяві розкритикували організаторів «Ролан Гарросу» за призові. У заяві йдеться про те, що вони отримають призові гроші, які, ймовірно становитимуть менше 15% від доходів турніру, що значно менше 22%, які вони вимагали для того, щоб «рівень призових на турнірах Грендслем відповідав стандартам ATP і WTA».

«Думаю, наші вимоги були цілком розумними, якщо говорити про справедливий розподіл доходів. Справа не лише у збільшенні призових, тому що відсоток від загального доходу фактично зменшується. Не знаю, чи добре я пояснюю це англійською.

Чесно кажучи, найважливіше – це мати нормальну комунікацію та дискусії з керівними органами, щоб у нас був простір для переговорів. Сподіваюся, що перед «Ролан Гаррос» буде можливість провести такі зустрічі, і тоді побачимо, до чого це призведе», – розповіла Свьонтек.

Бойкот «Ролан Гаррос»: що відомо

Асоціація професійних тенісистів підтримала заяву провідних спортсменів, заявивши, що суперечка щодо призових грошей на французькому мейджорі підсвітила проблему необхідності реформ.

«Ми схвалюємо та повністю підтримуємо гравців, які відстоюють свої права та борються за те, на що заслуговують: справедливу частку доходів, які вони допомагають створювати», – йдеться в заяві правозахисної групи PTPA.

Тенісисти також наголошують, що якщо на заяву не відреагують жодним чином, це може понести за собою наслідки. Зокрема провідні спортсмени не виключають можливість бойкоту.

Наприклад, четверта ракетка світу Коко Гофф підтвердила, що тенісистки можуть вжити рішучих заходів. Вона сказала, що на 100% може уявити себе бойкотуючою турнір Великого шлему, «якби всі діяли як єдине ціле та співпрацювали».

Нагадаємо, Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова, Ангеліна Калініна та Дарія Снігур потрапили до переліку учасниць основної сітки другого Мейджора сезону – «Ролан Гаррос».

Відкритий чемпіонат Франції цього року відбудеться 24 травня – 7 червня 2026 року.

Матчі кваліфікації «Ролан Гаррос» пройдуть традиційно перед стартом основного турніру.