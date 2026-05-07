Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Свьонтек розповіла, чи будуть провідні тенісисти бойкотувати «Ролан Гаррос»

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
google social img telegram social img facebook social img
Свьонтек розповіла, чи будуть провідні тенісисти бойкотувати «Ролан Гаррос»
Іга Свьонтек виступає за переговори з організаторами «Ролан Гаррос»
фото: REUTERS

Зірки тенісу впевнені, що їм не доплачують призових грошей

Четверта ракетка світу, полька Іга Свьонтек висловила свою позицію щодо зменшення суми призових на Відкритому чемпіонаті Франції та можливий бойкот турніру зірками тенісу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Що сказала Свьонтек

На цьогорічному «Ролан Гарросі» розіграють рекордний призовий фонд. Вперше в історії французького Грендслему призові досягнуть позначки в 61.7 мільйони євро. Попри це «Ролан Гаррос» є все ще найменш прибутковим для тенісистів серед усіх Грендслемів.

Лідери світового тенісу, зокрема перші ракетки світу Яннік Сіннер та Аріна Соболенко, а також Новак Джокович і Коко Гофф в спільній заяві розкритикували організаторів «Ролан Гарросу» за призові. У заяві йдеться про те, що вони отримають призові гроші, які, ймовірно становитимуть менше 15% від доходів турніру, що значно менше 22%, які вони вимагали для того, щоб «рівень призових на турнірах Грендслем відповідав стандартам ATP і WTA».

«Думаю, наші вимоги були цілком розумними, якщо говорити про справедливий розподіл доходів. Справа не лише у збільшенні призових, тому що відсоток від загального доходу фактично зменшується. Не знаю, чи добре я пояснюю це англійською.

Чесно кажучи, найважливіше – це мати нормальну комунікацію та дискусії з керівними органами, щоб у нас був простір для переговорів. Сподіваюся, що перед «Ролан Гаррос» буде можливість провести такі зустрічі, і тоді побачимо, до чого це призведе», – розповіла Свьонтек.

Бойкот «Ролан Гаррос»: що відомо

Асоціація професійних тенісистів підтримала заяву провідних спортсменів, заявивши, що суперечка щодо призових грошей на французькому мейджорі підсвітила проблему необхідності реформ.

«Ми схвалюємо та повністю підтримуємо гравців, які відстоюють свої права та борються за те, на що заслуговують: справедливу частку доходів, які вони допомагають створювати», – йдеться в заяві правозахисної групи PTPA.

Тенісисти також наголошують, що якщо на заяву не відреагують жодним чином, це може понести за собою наслідки. Зокрема провідні спортсмени не виключають можливість бойкоту.  

Наприклад, четверта ракетка світу Коко Гофф підтвердила, що тенісистки можуть вжити рішучих заходів. Вона сказала, що на 100% може уявити себе бойкотуючою турнір Великого шлему, «якби всі діяли як єдине ціле та співпрацювали».

Нагадаємо, Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова, Ангеліна Калініна та Дарія Снігур потрапили до переліку учасниць основної сітки другого Мейджора сезону – «Ролан Гаррос».

Відкритий чемпіонат Франції цього року відбудеться 24 травня – 7 червня 2026 року.

Матчі кваліфікації «Ролан Гаррос» пройдуть традиційно перед стартом основного турніру.

Теги: теніс Ролан Гаррос Іґа Свьонтек

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Жіноча збірна України з тенісу перед матчем Кубка Біллі Джин Кінг проти Польщі
Сестри Кіченок виграли парний матч і принесли Україні перемогу в Кубку Біллі Джин Кінг
11 квiтня, 16:32
Олійникова перемогла австрійку Ліллі Таггер
Олійникова здобула складну перемогу на старті турніру у Руані
15 квiтня, 15:24
Новий етап проєкту «Шкільний матч-пойнт» стартує у квітні 2026 року
Фонд Марти Костюк запускає проєкт «Шкільний матч-пойнт» ще у трьох областях України
16 квiтня, 13:11
Дії Соболенко відразу викликали осуд вболівальників у мережі
Долгополов різко відреагував на скандальний вчинок прихильниці Лукашенка і першої ракетки світу
17 квiтня, 16:02
Вероніка Подрез піднялась на 147-ме місце в рейтингу WTA
Українка Подрез здійснила карколомний ривок в рейтингу після успіху на дебютному турнірі WTA
20 квiтня, 14:26
38-річний Джокович виграв 101 титул ATP в одиночному розряді
Джокович встановив рекорд за кількістю тижнів у топ-5 рейтингу ATP
20 квiтня, 14:49
Марта Костюк перемогла ексросіянку Анастасію Потапову і вийшла у фінал турніру в Мадриді
Костюк обіграла ексросіянку і вийшла у фінал турніру в Мадриді
1 травня, 10:26
Марта Костюк: Намагалася просто насолоджуватися тим, що перебуваю у півфіналі
«Змогла переламати хід матчу». Костюк оцінила свою перемогу над Потаповою у Мадриді
1 травня, 12:49
Марта Костюк здобула найбільший трофей у кар’єрі
Костюк обіграла росіянку і стала переможницею престижного турніру в Мадриді
2 травня, 19:40

Новини

Стародубцева програла стартовий матч на турнірі у Римі
Стародубцева програла стартовий матч на турнірі у Римі
Вбивство через ревнощі? У Калузі був застрелений чемпіон Росії з функціонального багатоборства
Вбивство через ревнощі? У Калузі був застрелений чемпіон Росії з функціонального багатоборства
Свьонтек розповіла, чи будуть провідні тенісисти бойкотувати «Ролан Гаррос»
Свьонтек розповіла, чи будуть провідні тенісисти бойкотувати «Ролан Гаррос»
До штабу Мальдери може приєднатися ексгравець збірної України – джерело
До штабу Мальдери може приєднатися ексгравець збірної України – джерело
«Страсбур» – «Райо Вальєкано». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги конференцій
«Страсбур» – «Райо Вальєкано». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги конференцій
Хокеїсти російського «Авангарда» не змогли вчасно вилетіти з Ярославля через атаку дронів
Хокеїсти російського «Авангарда» не змогли вчасно вилетіти з Ярославля через атаку дронів

Новини

Переможець Ліги чемпіонів із «Баварією» сенсаційно завершить кар'єру в 30 років
Сьогодні, 14:54
Повітряна тривога у Києві тривала 14 хвилин
Сьогодні, 14:53
Спалах хантавірусу на лайнері MV Hondius: що відомо про стан п’яти українців
Сьогодні, 12:13
Директор ФБР пообіцяв оприлюднити секретні архіви про звʼязок Трампа з Кремлем
Сьогодні, 11:51
Росія вже розпочала весняно-літній наступ: Сили оборони пояснили, чи варто чекати на нове загострення
Сьогодні, 11:05
Російські дрони порушили простір Латвії: один впав біля нафтобази
Сьогодні, 08:29

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua