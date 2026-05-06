Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Костюк передала 1 млн євро ЗСУ? Тенісистка відреагувала на фейк, який поширюється у мережі

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Костюк передала 1 млн євро ЗСУ? Тенісистка відреагувала на фейк, який поширюється у мережі
Костюк: Моя позиція щодо підтримки України залишається незмінною
фото: Getty Images

Костюк заявила, що вона свідомо не говорить про свої внески чи рішення, повʼязані з допомогою Україні

Українська тенісистка Марта Костюк відреагувала на фейкову інформацію, яка поширюється в соціальних мережах, що нібито вона передала всі призові, зароблені на турнірі в Мадриді, на потреби ЗСУ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Instagram тенісистки.

Заява Марти Костюк

«Останніми днями в медіа та соціальних мережах поширюється інформація про те, що я нібито планую передати всю суму призових з турніру в Мадриді на потреби ЗСУ.

Я не робила таких заяв, тому прошу медіа та користувачів соціальних мереж уважно ставитися до поширення неперевіреної інформації. Водночас моя позиція щодо підтримки України залишається незмінною. Для мене це особиста тема, і я свідомо не говорю про свої внески чи рішення, повʼязані з допомогою. Значна частина цієї підтримки завжди залишалася поза публічною увагою – і я хочу, щоб так було й надалі.

Разом із тим, є напрямки роботи, про які я говорю відкрито – зокрема про Фонд Марти Костюк. Його проєкти, результати та звітність є публічними.

До прикладу, ми інтегруємо теніс у шкільні уроки фізкультури: понад 13 тисяч школярів уже отримали можливість займатися тенісом, а українські школи поступово стають тенісними осередками.

Для мене це важлива місія – популяризувати теніс, відкривати нові можливості для молоді та підтримувати
Україну через довгострокові освітні й спортивні проєкти.

Щиро дякую кожному, хто підтримує Україну!», – написала Костюк.

Нагадаємо, Костюк виборола найбільший трофей у своїй кар'єрі: досі вона не вигравала змагання рівня WTA 1000.

WTA 1000. Мадрид. Фінал

Марта Костюк (Україна) – Мірра Андрєєва 6:3, 7:5

За перемогу у столиці Іспанії Марта отримала понад 1 млн євро.

Для Костюк це був другий поспіль вихід у фінал на турнірах WTA. Перед цим вона здобула титул у французькому Руані, здолавши іншу українку Вероніку Подрез. Переможна серія української тенісистки на турнірах WTA складає 11 поєдинків.

Читайте також:

Теги: теніс Марта Костюк

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Жіноча збірна України з тенісу перед матчем Кубка Біллі Джин Кінг проти Польщі
Сестри Кіченок виграли парний матч і принесли Україні перемогу в Кубку Біллі Джин Кінг
11 квiтня, 16:32
Іспанець минулого сезону виграв два турніри серії Grand Slam
Алькарас визнаний найкращим спортсменом року за версією Laureus World Sports Awards
21 квiтня, 11:47
Еліна Світоліна розпочинає турнір у Мадриді проти Анни Бондар з Угорщини
П'ять українських тенісисток зіграють у другому колі турніру у Мадриді
23 квiтня, 10:29
Новак Джокович є чинним олімпійськом чемпіоном
Джокович заявив, що хоче зіграти на Олімпіаді-2028
23 квiтня, 12:35
Марта Костюк здобула вже 10 перемог на грунті у сезоні 2026 року
Костюк перед матчем з Потаповою повторила особистий рекорд за перемогами на грунті
30 квiтня, 14:44
Андрєєва лайкала пост з привітанням Путіна з днем народження
Прихильниця Путіна стане суперницею Костюк у фіналі турніру в Мадриді
1 травня, 11:06
Марта Костюк вперше в кар’єрі гратиме у фіналі тисячника
Костюк стала третьою українкою, яка пробилася до фіналів WTA 1000
1 травня, 11:32
Марта Костюк: Хочу подякувати всім суперницям, з якими я грала, вони підштовхували мене
«Мені знадобилося чимало років для цього». Що сказала Костюк після здобуття найбільшого титулу у кар'єрі
2 травня, 21:15
Олександра Олійникова успішно дебютувала на тисячнику в Римі
Олійникова впевнено вийшла до другого раунду турніру в Римі
Вчора, 15:45

Новини

«Був по вуха у боргах». ЗСУ на фронті ліквідували російського футбольного тренера
«Був по вуха у боргах». ЗСУ на фронті ліквідували російського футбольного тренера
Костюк передала 1 млн євро ЗСУ? Тенісистка відреагувала на фейк, який поширюється у мережі
Костюк передала 1 млн євро ЗСУ? Тенісистка відреагувала на фейк, який поширюється у мережі
У віці 100 років пішов з життя колишній пілот Формули-1 да Сілва Рамос
У віці 100 років пішов з життя колишній пілот Формули-1 да Сілва Рамос
«Шахтар» отримав обидві нагороди туру Прем'єр-ліги
«Шахтар» отримав обидві нагороди туру Прем'єр-ліги
Збірна України з пляжного футболу поступилася в товариському матчі Португалії
Збірна України з пляжного футболу поступилася в товариському матчі Португалії
Титулований тренер виставив ультиматум чемпіону Італії минулого сезону
Титулований тренер виставив ультиматум чемпіону Італії минулого сезону

Новини

Трамп пригрозив Ірану новими удари, якщо той не погодиться на угоду з США
Сьогодні, 16:02
Норвегія оголосила про нову допомогу Україні через PURL
Сьогодні, 15:15
Польща першою в ЄС отримала схвалення кредитної угоди на переозброєння
Сьогодні, 14:05
Дніпро оголошує 7 травня днем жалоби
Сьогодні, 13:52
Ліхтенштейн долучився до створення спецтрибуналу для РФ
Сьогодні, 12:42
Арктика втрачає лід: у 2026 році зафіксовано історичний мінімум крижаного покриву
Сьогодні, 12:26

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua