Костюк передала 1 млн євро ЗСУ? Тенісистка відреагувала на фейк, який поширюється у мережі

Костюк заявила, що вона свідомо не говорить про свої внески чи рішення, повʼязані з допомогою Україні

Українська тенісистка Марта Костюк відреагувала на фейкову інформацію, яка поширюється в соціальних мережах, що нібито вона передала всі призові, зароблені на турнірі в Мадриді, на потреби ЗСУ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Instagram тенісистки.

Заява Марти Костюк

«Останніми днями в медіа та соціальних мережах поширюється інформація про те, що я нібито планую передати всю суму призових з турніру в Мадриді на потреби ЗСУ.

Я не робила таких заяв, тому прошу медіа та користувачів соціальних мереж уважно ставитися до поширення неперевіреної інформації. Водночас моя позиція щодо підтримки України залишається незмінною. Для мене це особиста тема, і я свідомо не говорю про свої внески чи рішення, повʼязані з допомогою. Значна частина цієї підтримки завжди залишалася поза публічною увагою – і я хочу, щоб так було й надалі.

Разом із тим, є напрямки роботи, про які я говорю відкрито – зокрема про Фонд Марти Костюк. Його проєкти, результати та звітність є публічними.

До прикладу, ми інтегруємо теніс у шкільні уроки фізкультури: понад 13 тисяч школярів уже отримали можливість займатися тенісом, а українські школи поступово стають тенісними осередками.

Для мене це важлива місія – популяризувати теніс, відкривати нові можливості для молоді та підтримувати

Україну через довгострокові освітні й спортивні проєкти.

Щиро дякую кожному, хто підтримує Україну!», – написала Костюк.

Нагадаємо, Костюк виборола найбільший трофей у своїй кар'єрі: досі вона не вигравала змагання рівня WTA 1000.

WTA 1000. Мадрид. Фінал

Марта Костюк (Україна) – Мірра Андрєєва 6:3, 7:5

За перемогу у столиці Іспанії Марта отримала понад 1 млн євро.

Для Костюк це був другий поспіль вихід у фінал на турнірах WTA. Перед цим вона здобула титул у французькому Руані, здолавши іншу українку Вероніку Подрез. Переможна серія української тенісистки на турнірах WTA складає 11 поєдинків.