Калініна впевнено виграла стартовий матч в Шарлоттсвілі



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Ангеліна Калініна

Ангеліна Калініна вийшла до другого кола турніру ITF W80 в США

У матчі першого кола на турнірі ITF World Tennis Tour з призовим фондом $ 80,000 українська тенісистка Ангеліна Калініна, посіяна під третім номером, обіграла Ерін Рутліфф з Нової Зеландії, яка потрапила в основну сітку через кваліфікацію: 6:2, 6:4.

Нагадаємо, що в минулому році Калініна стала фіналісткою турніру в Шарлоттсвілі.

Далі у другому колі Ангеліна зустрінеться з американкою Луїзою Чіріко, яку обігравала на минулому тижні в першому колі 80-тисячника в Дотані.

Нагадаємо, інша українська тенісистка Катерина Козлова легко здолала першу суперницю на турнірі з серії International у турецькому Стамбулі.

Джерело: btu.org.ua