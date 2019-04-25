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    Калініна впевнено виграла стартовий матч в Шарлоттсвілі

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    Ангеліна Калініна - Калініна впевнено виграла стартовий матч в Шарлоттсвілі
    Ангеліна Калініна

    Ангеліна Калініна вийшла до другого кола турніру ITF W80 в США

    У матчі першого кола на турнірі ITF World Tennis Tour з призовим фондом $ 80,000 українська тенісистка Ангеліна Калініна, посіяна під третім номером, обіграла Ерін Рутліфф з Нової Зеландії, яка потрапила в основну сітку через кваліфікацію: 6:2, 6:4.

    Нагадаємо, що в минулому році Калініна стала фіналісткою турніру в Шарлоттсвілі.

    Далі у другому колі Ангеліна зустрінеться з американкою Луїзою Чіріко, яку обігравала на минулому тижні в першому колі 80-тисячника в Дотані.

    Нагадаємо, інша українська тенісистка Катерина Козлова легко здолала першу суперницю на турнірі з серії International у турецькому Стамбулі.

    Джерело: btu.org.ua

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