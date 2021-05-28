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    У Білорусі відібрали право на проведення чемпіонату Європи з велотреку

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    У Білорусі відібрали право на проведення чемпіонату Європи з велотреку
    фото з відкритих джерел

    Раніше через політичну ситуацію з цієї країни перенесли чемпіонат світу з хокею

    У Білорусі відібрали право на проведення чемпіонату Європи з велотреку. Він мав пройти в Мінську з 23 по 27 червня. Про це повідомляється на офіційному сайті Європейського союзу велосипедистів.

    Раніше декілька збірних відмовилися брати участь в турнірі після інциденту з білоруським активістом Романом Протасевичем і його подругою Софією Сапегою. Літак, в якому вони слідували з Афін до Вільнюса, був примусово посаджений в Мінську після повідомлення про вибуховий пристрій на борту. Пізніше стало відомо, що спочатку літак перехопили, і лише за 23 хвилини надійшло повідомлення про вибухівку. Інформація про бомбу не підтвердилася.

    Протасевича і Сапегу незабаром після посадки літака заарештували, – в Білорусі вони перебували в розшуку.

    Чемпіонат Європи згодилася провести Литва. Проте остаточне рішення ще не прийняте.

    Раніше в Білорусі відібрали право провести чемпіонат світу з хокею. Зараз його приймає Латвія.

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    Теги: спорт велотрек хокей
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    У Білорусі відібрали право на проведення чемпіонату Європи з велотреку