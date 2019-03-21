Агент лідера збірної України не віддасть його в російські клуби. Але не з політичних мотивів



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Є сподівання, що Руслан Малиновський таки не гратиме в Росії UA-Футбол

На думку Вадима Шаблія, Руслан Малиновський має грати клубі з чемпіонату топ-трійки

Агент півоборонця «Ґенка» Руслана Малиновського Вадим Шаблій заявив, що не дозволить відбутися трансферу 25-річного українця в чемпіонат РФ.

«Коли ця вся критика вилилася на Олега Кононова (екс-тренера львівських «Карпат» і «Севастополя», нині тренера московського «Спартака» - прим.), я відразу сказав, що гравців у «Спартак» віддавати не хочу. Хоча у мене є друзі там. Луїс Адріано, Фернандо, Єщенко. Не можу сказати, що це прямо друзі, але ми спілкуємося.

Якщо є проблеми в «Спартаку», то винен Кононов. Або винен Шаблій. Так, «Спартаку» був цікавий Руслан Малиновський, у якого відмінна статистика в Бельгії. Але я його не віддам у «Спартак» або будь-який інший російський клуб. Оскільки вважаю, що він повинен грати в топ-3 лігах», - сказав Шаблій.

Малиновський у поточному сезоні провів 42 матчі в складі бельгійського клубу, в яких забив 12 м'ячів і зробив 12 результативних передач.

Джерело: Спорт-Экспресс