Капітан «Динамо» розкрив секрет сили української збірної

Сидорчук вважає, що успіх прийшов завдяки тому, що лідери Малиновський, Яремчук, Ярмоленко і Зінченко перебувають у відмінній формі

Півзахисник Сергій Сидорчук, відповідаючи на запитання французького журналіста про силу нашої збірної виділив чотирьох гравців атаки нашої команди. Про це капітан «Динамо» розповів на прес-конференції в Бухаресті.

«Нам потрібно після вчорашньої перемоги залишатися на землі. У команді зараз зайвої ейфорії немає. За великим рахунком, завдання-мінімум ми вже виконали, але завжди хочеться досягати більшого. Тим більше, що ми жодного разу в історії не були у плей-офф Євро, – розповів Сидорчук. – Секрет нашої сили в атаці? В індивідуальній майстерності Малиновського, Яремчука, Ярмоленка, Зінченка. Кожен із них сильний по-своєму. Малиновський чудово працює з м'ячем, у нього хороші удар і пас. Яремчук здорово знаходить простір, відкривається, працює на полі. Він дуже сильно проводить чемпіонат Європи. Я дивлюся на його роботу на тренуваннях, як він відновлюється. У людини є мета, і він до неї йде. Приємно спостерігати, як Роман виріс у збірній. В Ярмоленка з’явилися крила на цьому турнірі, для нього це дуже важливо. Він був трохи пригнічений емоційно, а після першої гри було помітно, як він зрадів тому, що забив і провів хороший поєдинок. Для команди чудово, що Андрій відчув упевненість».

Збірна України здобула перемогу в другому турі групового турніру Євро-2020 і піднялася на друге місце в турнірній таблиці.