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    Голова Російського футбольного союзу назвав українських уболівальників покидьками

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    Українські вболівальники співають багато пісень на трибунах - Голова Російського футбольного союзу назвав українських уболівальників покидьками
    Українські вболівальники співають багато пісень на трибунах
    Фото з відкритих джерел

    Колосков закликав УЄФА розібратися з тим, що з трибун на матчах Євро скандують «Путін – ху###»

    Під час матчу Україна – Північна Македонія в Бухаресті, який завершився перемогою команди Андрія Шевченка, вболівальники на трибунах неодноразово співали пісню харківських футбольних фанатів «Путін – ху###». У телетрансляції, яка йшла в тому числі на Росію, це було добре чути. Почесний президент Російського футбольного союзу В'ячеслав Колосков відреагував на це і закликав УЄФА розібратися.

    «Закликаю УЄФА дуже серйозно розібратися в цьому інциденті. Головне, щоб делегат матчу зазначив це в рапорті.

    Ось і вся різниця між нашими вболівальниками, які підтримують збірну України, практично вболівають за неї та їхніми фанатами. Ну просто покидьки якісь. Чисте хуліганство, яке потрапляє під дисциплінарний розгляд», – сказав Колосков.

    Скандування «Путін – ху###» виникло після крадіжки Росією українського Криму і розв’язування війни на Донбасі, де «Руський мір» вбив близько 14 тисяч українців.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
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    Голова Російського футбольного союзу назвав українських уболівальників покидьками