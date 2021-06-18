Нідерланди достроково виграли групу на Євро. Україна піднялася на другий рядок

«Помаранчеві» здолали австрійську збірну і стали недосяжними для конкурентів

Збірна Нідерландів впевнено здолала австрійців на чемпіонаті Європи з футболу. Мемфіс Депай на початку матчу реалізував пенальті, який сам і заробив, а в другому таймі Дензел Думфріс використав момент після виходу двох голландських гравців на одного воротаря. Підсумок – 2:0 і Нідерланди, набравши шість очок, достроково забезпечили собі місце в 1/8 фіналу.

Команда України, яка обіграла македонців, піднялася на другу сходинку в турнірній таблиці. Три очка мають і австрійці, але вони забили менше голів і знаходяться на третій позиції.

В останньому турі Нідерланди зустрінуться з Північною Македонією, а Україна зіграє з Австрією.

Нідерланди в 1/8 фіналу зіграють з третьою командою з груп D, E або F, а друга збірна групи С вийде на переможця групи А. Там 6 очок набрала Італія, Вельс має 4 і в третьому турі вони зіграють один проти одного.