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    Нідерланди достроково виграли групу на Євро. Україна піднялася на другий рядок

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    Нідерланди достроково виграли групу на Євро. Україна піднялася на другий рядок
    Фото з відкритих джерел

    «Помаранчеві» здолали австрійську збірну і стали недосяжними для конкурентів

    Збірна Нідерландів впевнено здолала австрійців на чемпіонаті Європи з футболу. Мемфіс Депай на початку матчу реалізував пенальті, який сам і заробив, а в другому таймі Дензел Думфріс використав момент після виходу двох голландських гравців на одного воротаря. Підсумок – 2:0 і Нідерланди, набравши шість очок, достроково забезпечили собі місце в 1/8 фіналу.

    Команда України, яка обіграла македонців, піднялася на другу сходинку в турнірній таблиці. Три очка мають і австрійці, але вони забили менше голів і знаходяться на третій позиції.

    В останньому турі Нідерланди зустрінуться з Північною Македонією, а Україна зіграє з Австрією.

    Нідерланди в 1/8 фіналу зіграють з третьою командою з груп D, E або F, а друга збірна групи С вийде на переможця групи А. Там 6 очок набрала Італія, Вельс має 4 і в третьому турі вони зіграють один проти одного.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
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    Нідерланди достроково виграли групу на Євро. Україна піднялася на другий рядок