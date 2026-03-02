Мессі повторив досягнення Пеле: як відзначився аргентинець

Мессі наздогнав легенду світового футболу Пеле

Аргентинський нападник Ліонель Мессі, який відзначився двома забитими м'ячами у гостьовому матчі регулярного чемпіонату MLS проти «Орландо», повторив досягнення легендарного бразильського форварда Пеле. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sportstar

Один із м'ячів Мессі забив ударом зі штрафного – подібним чином аргентинець відзначився у воротах суперників 70-й раз у кар'єрі. За цим показником він зрівнявся із триразовим чемпіоном світу у складі збірної Бразилії Пеле.

Лідером рейтингу є колишній гравець збірної Бразилії Жуніньо Пернамбукано, в активі якого 77 голів зі штрафних.

«Інтер Майамі», який є чинним чемпіоном MLS, здобув першу перемогу у цьому сезоні. У стартовій грі команда Мессі в гостях розгромно програла «Лос-Анджелесу» (0:3).

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)