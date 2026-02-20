Головна Спорт Новини
Мбаппе прагне здихатися двох одноклубників заради зірки «Баварії»

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
Мбаппе прагне здихатися двох одноклубників заради зірки «Баварії»
Майкла Олісе сватають до столиці Іспанії
фото: Reuters

Французький бомбардир узявся керувати трансферною політикою Королівського клубу

Форвард Кіліан Мбаппе лобіює оновлення атакувальної лінії мадридського «Реала». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на El Nacional.

Чемпіон світу-2018 захоплений виступами півзахисника мюнхенської «Баварії» Майкла Олісе. Мбаппе наполягає на трансфері співвітчизника. Натомість керівництво «вершкових» повинне вказати на двері вінгерам Родріго Гоесу та Вінісіусу Жуніору.

У нинішньому сезоні Олісе провів 34 поєдинки в усіх турнірах, у яких оформив 13 м'ячів і 25 результативних передач. Француз може зіграти правого вінгера та атакувального хавбека. Його контракт із «Баварією» чинний до літа 2029 року.

Тим часом статистика одноклубників значно скромніша. Вінісіус зіграв 35 матчів (11 голів, 11 асистів). В активі же Родріго 26 поєдинків, у яких він відзначився лише трьома голами та шістьма результативними передачами.

До слова, воротар «Реала» Тібо Куртуа став співвласником клубу французької Ліги 2. Бельгійський кіпер придбав частку акцій «Ле-Мана». У переліку інвесторів «криваво-золотих» також опинилися автогонщики Феліпе Масса та Кевін Магнуссен, а також тенісист Новак Джоковіч.

Тим часом УЄФА розпочала розслідування за мотивами скандалу в плей-офф Ліги чемпіонів. Нападник мадридського «Реала» Вінісіус Жуніор звинуватив у расизмі вінгера лісабонської «Бенфіки» Джанлуку Престіанні. Матч навіть переривали на 10 хвилин за спеціальним протоколом.

Нещодавно «Реал» підтвердив примирення з УЄФА. Королівський клуб змирився з невдачею проєкту Суперліги та повернувся до європейської «родини» клубів. Незабаром сторони владнають юридичні суперечки.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Бундесліга ФК Баварія Жуніор Вінісіус Родріґо Ґоес ФК Реал (Мадрид) Кіліан Мбаппе

