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«Атлетіко» запропонував контракт чемпіону Європи – інсайдер

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Атлетіко» запропонував контракт чемпіону Європи – інсайдер
Алекс Грімальдо матиме нагоду повернутися в Іспанію
фото: EFE

Четверта команда Ла Ліги готова повернути вихованця іншого гранда на батьківщину

Оборонець леверкузенського «Баєра» Алекс Грімальдо отримав пропозицію від мадридського «Атлетіко». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інсайдера Ніколо Скіру.

«Матрацники» нібито підготували для іспанця контракт до літа 2029 року. У договорі також буде пункт пролонгації співпраці ще на сезон. Угода Грімальдо з «Баєром» розрахована до літа 2027-го.

Оборонець – вихованець іспанської «Барселони». Проте, за першу команду «блаугранас» він не провів жодної хвилини та опинився в лісабонській «Бенфіці». У чемпіонаті Німеччини іспанець провів три роки.

Грімальдо в нинішньому сезоні зіграв 46 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав 14 голів і віддав 12 результативних передач. Оборонець поїхав на ЧС-2026 у складі збірної Іспанії.

До слова, французький «Монако» близький до купівлі колишнього вундеркінда «Барселони» Ансу Фаті. Нападник провів цей сезон у складі княжого клубу на правах оренди. Монегаски задоволені рівнем вінгера та прагнуть повноцінного трансферу.

Нагадаємо, легенда «Барселони» Рафаель Маркес очолить збірну Мексики після Чемпіонату світу. Майбутнє призначення підтвердив директор Федерації футболу Мексики Дуїліо Давіно. Контракт із фахівцем асоціація вже уклала.

Теги: ФК «Байєр» (Леверкузен) ФК Атлетіко (Мадрид) Бундесліга НОВИНИ ФУТБОЛУ

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