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Особливий жест. Португалія вшанує загиблого футболіста під час матчів Чемпіонату світу

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Особливий жест. Португалія вшанує загиблого футболіста під час матчів Чемпіонату світу
Під час пресконференції гравці мали на собі білі браслети, де, окрім заявки команди, було і ім'я ексфорварда команди
фото: CGTN Sports Scene

Команда нагадає світу про трагічну загибель Діогу Жоти 

Напередодні старту у групі K на Чемпіонаті світу з футболу, збірна Португалії готує зворушливу акцію пам'яті на честь Діогу Жоти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Yahoo Sports.

Пам'ятний подарунок від прем'єр-міністра 

Як розповів півзахисник команди Вітінья, португальські футболісти виходитимуть на матчі мундіалю в особливих пам'ятних напульсниках, присвячених їхньому колишньому партнеру по збірній Діогу Жоті, який трагічно загинув минулого року.

Ці браслети стали символічним подарунком для команди від прем'єр-міністра Португалії Луїша Монтенегру під час офіційної зустрічі перед відльотом на турнір. На них викарбувані імена всіх гравців нинішньої заявки, а також особливе ім'я колишнього нападника збірної – Діогу Жоти, який пішов із життя разом зі своїм братом внаслідок жахливої автомобільної аварії на північному заході Іспанії у 2025 році.

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Кар'єра Діогу Жоти в збірній 

Жота встиг провести за національну команду 49 матчів і відзначився 14 голами. Його раптова втрата стала глибоким шоком і болісним ударом для всього португальського футболу.

«Історія цих браслетів дуже проста: коли ми зустрічалися з прем'єр-міністром, він подарував їх нам, – поділився Вітінья з журналістами в суботу. – Виробники подбали про те, щоб вони повністю відповідали суворим технічним регламентам ФІФА. Вони мають усі необхідні характеристики, які дозволяють нам законно перебувати з ними на полі під час гри. Глава уряду дозволив нам самим вирішувати, чи носити їх взагалі, і як саме – протягом дня в таборі чи безпосередньо під час матчів. Ми прийняли цей жест із величезною теплотою та любов'ю і одностайно вирішили грати в них».

Нагадаємо, що гонщик «Порше» присвятив напис на боліді загиблому у ДПТ футболісту Жоті

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Теги: Португалія Діоґу Жота чемпіонат світу НОВИНИ ФУТБОЛУ

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