Експівзахисник збірної України втретє за рік змінить клуб за кордоном

Вихованець донецького «Шахтаря» опиниться в новому чемпіонаті

Хавбек Віктор Коваленко перейде з нікосійського «Олімпіакоса» в турецький «Мардін 1969 Спор». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Spor Depor.

Українець нібито домовився про контракт із представником турецької Першої ліги. Досвідчений півзахисник дістанеться «Мардін 1969 Спору» безкоштовно. Його контракт зі столичним клубом Кіпру був розрахований до літа.

У кіпрській першості Коваленко відіграв рік. Розпочав сезон він у складі «Аріса» з Лімасола. У зимове вікно хавбек перебрався в «Олімпіакос». Обидва клуби підписали українця вільним агентом.

Коваленко в цій кампанії зіграв 19 матчів у Лізі Кіпру. До свого активу він записав два голи. Раніше він виступав за італійські «Емполі», «Спецію» і «Аталанту» з Бергамо та донецький «Шахтар».

До слова, раніше збірна України поступилася Данії у незавершеному спарингу. Фактично матч тривав 65 хвилин. Хавбек данців Крістіан Еріксен втратив свідомість на полі.

Нагадаємо, Олександр Романчук і Геннадій Синчук дебютували в складі збірної України. Перший вийшов у старті та відіграв перший тайм проти Польщі. Натомість другий з'явився з лави запасних у середині другої половини.

