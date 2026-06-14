Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Експівзахисник збірної України втретє за рік змінить клуб за кордоном

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Експівзахисник збірної України втретє за рік змінить клуб за кордоном
Віктор Коваленко продовжить мандри легіонера
фото: УАФ

Вихованець донецького «Шахтаря» опиниться в новому чемпіонаті

Хавбек Віктор Коваленко перейде з нікосійського «Олімпіакоса» в турецький «Мардін 1969 Спор». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Spor Depor.

Українець нібито домовився про контракт із представником турецької Першої ліги. Досвідчений півзахисник дістанеться «Мардін 1969 Спору» безкоштовно. Його контракт зі столичним клубом Кіпру був розрахований до літа.

У кіпрській першості Коваленко відіграв рік. Розпочав сезон він у складі «Аріса» з Лімасола. У зимове вікно хавбек перебрався в «Олімпіакос». Обидва клуби підписали українця вільним агентом.

Коваленко в цій кампанії зіграв 19 матчів у Лізі Кіпру. До свого активу він записав два голи. Раніше він виступав за італійські «Емполі», «Спецію» і «Аталанту» з Бергамо та донецький «Шахтар».

До слова, раніше збірна України поступилася Данії у незавершеному спарингу. Фактично матч тривав 65 хвилин. Хавбек данців Крістіан Еріксен втратив свідомість на полі.

Нагадаємо, Олександр Романчук і Геннадій Синчук дебютували в складі збірної України. Перший вийшов у старті та відіграв перший тайм проти Польщі. Натомість другий з'явився з лави запасних у середині другої половини.
 

Теги: Віктор Коваленко ФК Олімпіакос НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Роман Яремчук всюди досягає визнання вболівальників
Багаторазовий чемпіон Франції повернувся до ідеї трансферу зірки збірної України – ЗМІ
8 червня, 13:58
Віталій Миколенко залишиться в АПЛ
Миколенко підписав новий контракт у чемпіонаті Англії
8 червня, 17:38
Артем Довбик так і не освоївся в Римі
Довбик визначився з майбутнім у «Ромі» – інсайдер
8 червня, 10:59
Руслан Маліновський змінив клубну прописку
Маліновський офіційно переїхав у чемпіонат Туреччини
5 червня, 21:14
Андрій Ярмоленко в обіймах Романа Яремчука
Ярмоленко побив віковий рекорд Шевченка в збірній України
31 травня, 21:21
«Синьо-жовті» оформили перемогу в спарингу
Романчук і Синчук дебютували в складі збірної України
31 травня, 20:29

Новини

Кмітливий любитель хильнути майстерно пошив у дурні охорону на Чемпіонаті світу 2026
Кмітливий любитель хильнути майстерно пошив у дурні охорону на Чемпіонаті світу 2026
У списку 34 футболісти. «Динамо» вирушило на тренувальні збори в Австрію
У списку 34 футболісти. «Динамо» вирушило на тренувальні збори в Австрію
Експівзахисник збірної України втретє за рік змінить клуб за кордоном
Експівзахисник збірної України втретє за рік змінить клуб за кордоном
«Атлетіко» запропонував контракт чемпіону Європи – інсайдер
«Атлетіко» запропонував контракт чемпіону Європи – інсайдер
Легіонер визнаний тренером сезону в Прем'єр-лізі
Легіонер визнаний тренером сезону в Прем'єр-лізі
Чоловіча четвірка парна здобула першу за три роки медаль Кубка світу з академічного веслування
Чоловіча четвірка парна здобула першу за три роки медаль Кубка світу з академічного веслування

Новини

В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 14 червня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні короткочасні дощі, місцями грози: погода на 13 червня 2026 року
Вчора, 05:59
У Підмосков'ї підірвали колишнього «міністра держбезпеки ДНР» Пінчука: деталі замаху (фото)
12 червня, 21:41
Китай навчав сотні військових РФ для війни проти України: Євросоюз знайшов докази
12 червня, 18:13
Перші F-35 офіційно стали частиною польської армії
12 червня, 17:13
«Ніхто не знає, що буде». Партія Путіна проводить виборчу кампанію до Думи у паніці
12 червня, 17:09

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua