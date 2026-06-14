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Лузан і Рибачок стали чемпіонками Європи з веслування на байдарках і каное

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Лузан і Рибачок стали чемпіонками Європи з веслування на байдарках і каное
Людмила Лузан та Анастасія Рибачок є дворазовими віцечемпіонками Олімпіади
фото: Веслування України

Каноїстки здобули третій спільний титул на континентальних першостях 

Людмила Лузан та Анастасія Рибачок тріумфально виступили на Чемпіонаті Європи з веслування на байдарках і каное, який проходить у Португалії, вдруге за два дні ставши золотими призерками. Про це повідомляє «Главком».

Перебіг змагань 

У неділю, 14 червня 2026 року, Лузан і Рибачок виступали на дистанції 500 метрів, яка входить до програми Олімпійських ігор. Уже в попередньому заїзді вони показали солідний час 1:58,631 хвилини, завдяки якому вони напряму вийшли до фіналу. До слова, цей показник став найшвидшим на цьому етапі змагань. 

У фіналі українки не зрадили своїм переможним традиціям. Вони показали результат 2:00,787 хвилини, обійшовши на понад півтори секунди угорок Агнес Кіш та Б'янку Надь та чинних чемпіонок Європи, іспанок Анхельс Морено та Вікторію Ярчевську. Саме останні обійшли на минулій континентальній першості Лузан з її іншою напарницею, Іриною Федорів.  

Чемпіонат Європи з веслування на байдарках і каное. Каное-двійки, 500 метрів. Жінки

  1. Людмила Лузан / Анастасія Рибачок (Україна) 2:00,787 хвилини
  2. Агнес Кіш / Б'янка Надь (Угорщина) +1,720 секунди
  3. Анхельс Морено / Вікторія Ярчевська (Іспанія) +2,920 секунди

Що значить ця перемога?

Завдяки золоту Чемпіонату Європи Україна отримала максимальні 1000 очок до олімпійського рейтингу, закріпившись у вісімці найсильніших, яка дає змогу виступити на головному старті чотириріччя. Також для Людмили Лузан та Анастасії Рибачок ця перемога стала третьою спільною: вони раніше ставали найкращими у 2021 та 2022 роках. 

Нагадаємо, що Лузан здобула два золота у перший день фіналів Чемпіонату Європи 2026 з веслування

Теги: Людмила Лузан Анастасія Рибачок веслування на байдарках і каное чемпіонат Європи спорт

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