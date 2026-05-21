Багаторічний лідер «Манчестер Сіті» знайшов новий кар'єрний варіант

Антон Федорців
Бернарду Сілва готовий переїхати ближче до рідних місць
Півзахисник збірної Португалії Бернарду Сілва зацікавлений у переході в мадридський «Атлетіко». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Marca.

У міжсезоння хавбек покине англійський «Манчестер Сіті». Португалець піде з команди на правах вільного агента. «Матрацники» готові запропонувати контракт Сілві.

Спортивний директор «Атлетіко» Матеу Алемані вже розпочав перемовини з посередником Жорже Мендешем. Португальський суперагент веде справи Сілви. Іспанський гранд прагне підписати договір ще до Чемпіонату світу за схемою 2+1.

Сілва в нинішньому сезоні провів 52 поєдинки в усіх турнірах. До свого активу ветеран записав три голи та п'ять результативних передач. У лавах «містян» він провів дев'ять років.

До слова, півзахисник мадридського «Реала» Браїм Діас отримав варіант повернення в чемпіонат Італії. Марокканець став одним із потенційних підсилень туринського «Ювентуса». Серед переваг – досвід виступів у Серії A за «Мілан».

Нагадаємо, культовий воротар Ікер Касільяс оцінив можливе повернення Жозе Моурінью в Королівський клуб. Експідопічний португальця не в захваті від потенційного призначення тренера в «Реал». Вони мали напружені взаємини під час першої каденції Моурінью в Мадриді.

Теги: Бернардо Сілва ФК Манчестер Сіті ФК Атлетіко (Мадрид) Прем’єр-ліга

«Мілан» відпустив нападника в середняк чемпіонату Італії
Збірна ДР Конго перервала підготовку до Чемпіонату світу через спалах лихоманки Ебола
Калініна пробилася у півфінал тенісного турніру в Марокко
Перспективна російська тенісистка отримала громадянство Іспанії
«Тихо говорити світу, хто ми є». Зірки українського спорту задали тон у День вишиванки
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
