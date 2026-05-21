Багаторічний лідер «Манчестер Сіті» знайшов новий кар'єрний варіант

Ветеран відкритий до переїзду в чемпіонат Іспанії

Півзахисник збірної Португалії Бернарду Сілва зацікавлений у переході в мадридський «Атлетіко». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Marca.

У міжсезоння хавбек покине англійський «Манчестер Сіті». Португалець піде з команди на правах вільного агента. «Матрацники» готові запропонувати контракт Сілві.

Спортивний директор «Атлетіко» Матеу Алемані вже розпочав перемовини з посередником Жорже Мендешем. Португальський суперагент веде справи Сілви. Іспанський гранд прагне підписати договір ще до Чемпіонату світу за схемою 2+1.

Сілва в нинішньому сезоні провів 52 поєдинки в усіх турнірах. До свого активу ветеран записав три голи та п'ять результативних передач. У лавах «містян» він провів дев'ять років.

