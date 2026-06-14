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Чоловіча четвірка парна здобула першу за три роки медаль Кубка світу з академічного веслування

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Чоловіча четвірка парна здобула першу за три роки медаль Кубка світу з академічного веслування
Українська чоловіча четвірка парна упродовж багатьох років володіла найкращим часом в історії, який побили лише у 2021 році
фото: World Rowing

Новостворений український екіпаж потужно виступив у Болгарії

Чоловіча четвірка парна у складі Олександра Баглая, Юрія Іванова, Артема Верестюка та Івана Довгодька виборола бронзову медаль на другому етапі Кубка світу, що проходив у болгарському Пловдиві. Про це повідомляє «Главком».

Бронзовий виступ четвірки парної

Чоловіча парна четвірка традиційно вважається одним із найуспішніших та елітних класів для України на міжнародній арені. На нинішньому турнірі нашу країну представляв оновлений склад: Олександр Баглай, Юрій Іванов, Артем Верестюк та досвідчений Іван Довгодько. Цікавим фактом є те, що Олександр Баглай в останній момент потрапив до складу четвірки. Він першочергово був заявленим у двійку парну разом з Ігорем Хмарою, але пізніше замінив Миколу Мазура і пересів до більшого човна. 

Із самого початку фінального заїзду українці потужно увімкнулися і впевнено закріпилися у трійці лідерів. На позначці 500 метрів наш екіпаж мав супротив з боку Нової Зеландії, яка програвала менше секунди, але по ходу фіналу він залізобетонно втримав третю позицію до самого фінішу, не підпустивши переслідувачів із інших країн до себе. Перемогу ж святкував зірковий екіпаж з Італії, який є срібним призером Олімпіади-2024 в Парижі, а срібні нагороди дісталися потужній команді Китаю.

Цей успіх став історичним, адже українці не здобували медалей у цьому класі на рівні Кубків світу протягом останніх трьох років. Востаннє вони були другими на етапі Кубка світу в Загребі у 2023 році.

«Дерев'яні медалі» інших екіпажів

За крок від п'єдесталу: прикро зупинилися ще два українські човни. Чоловіча четверка розпашна без стернового (Олексій Селіванов, Максим Боклаженко, Олег Кравченко, Максим Семенов) протягом більшої частини дистанції впевнено трималася на третій позиції, а починали навіть другими. Проте на останніх метрах дистанції українці не змогли стримати фінішний спурт команди Румунії та прикро віддали їм бронзу. Румунія ж у підсумку взагалі стала другою, обійшовши і Нову Зеландію. 

У змаганнях жіночих одиночок українська веслувальниця Катерина Дудченко також фінішувала четвертою. Українка видала потужний фінішний відрізок, але їй не вистачило менш ніж 0,5 секунди, щоб наздогнати ексросіянку, яка нині представляє Узбекистан, срібну призерку Олімпійських ігор 2020 Анну Пракатень. 

Нагадаємо, що Україна здобула перше золото на етапі Кубка світу з академічного веслування цього сезону

Теги: веслування Іван Довгодько Катерина Дудченко Максим Боклаженко Олег Кравченко Юрій Іванов медалі академічне веслування Кубок світу спорт

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