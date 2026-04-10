Капітан «Реала» незадоволений браком ігрового часу в сезоні

Досвідчений виконавець розчарований втратою статусу в команді

Оборонець Дані Карвахаль розгніваний власним становищем у мадридському «Реалі». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Marca.

Ветеран «вершкових» залишився на лаві запасних у двох поєдинках поспіль. Без флангового оборонця мадридці зазнали поразок. Спершу «Реал» поступився «Мальорці» (1:2) у чемпіонаті Іспанії, а потім програв мюнхенській «Баварії» (1:2) у першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів.

Іспанець важко сприймає втрату важливості в роздягальні. Карвахаль переконаний, що здатен приносити користь «вершковим» навіть у 34 роки. Він не згоден із кількістю ігрового часу, який йому виділяють напередодні Чемпіонату світу 2026.

Карвахаль незадоволений пріоритетом інших футболістів на позиції правого оборонця. Ветеран нібито конфліктував і з Хабі Алонсо, і з Альваро Арбелоа. Найімовірніше, оборонець проводить останній сезон на «Бернабеу». Його контракт розрахований до літа, а перемовини про новий навіть не стартували.

У нинішньому сезоні Карвахаль провів 18 матчів у всіх турнірах. Результативними діями капітан «вершкових» не відзначився. Кольори першої команди «Реала» він почав захищати з кампанії 2013/14.

Чим відомий Дані Карвахаль

Уродженець Леганаса, до структури «вершкових» потрапив у 10 років. У сезоні 2010/11 дебютував за «Кастілью» у Сегунді, а після двох років у дублі мадридців перейшов у леверкузенський «Баєр».

Після одного сезону в Бундеслізі Реал активував опцію зворотного викупу. З тих пір був основним правим оборонцем вершкових. Чотири рази виграв титули Ла Ліги, двічі завоював Кубок Іспанії, чотириразовий володар Суперкубка Іспанії, шість разів тріумфував у Лізі чемпіонів, виграв п'ять Суперкубків УЄФА, п'ять разів переміг на Клубному чемпіонаті світу.

У складі збірної Іспанії дебютував у 2014 році. Тріумфував із «Фурією Рохою» у Лізі націй 2022/23 та виграв чемпіонат Європи 2024 року.

«Реал» у сезоні 2025/26

У суботу «вершкові» зазнали поразки від «Мальорки» (1:2) у рамках 30-го туру іспанської Ла Ліги. Як наслідок, «Барселона» збільшила перевагу над мадридцями нагорі турнірної таблиці. Каталонці набрали 76 очок, а в активі «Реала» залишилося 69 пунктів за вісім турів до кінця сезону.

Похід за Кубком Іспанії «вершкові» завершили в 1/8 фіналу. У середині січня команда Арбелоа несподівано поступилася «Альбасете» (2:3). За кілька днів перед «Реал» ще під керівництвом Хабі Алонсо програв «Барсі» фінал Суперкубка Іспанії з тим же рахунком.

Натомість «вершкові» продовжують похід за черговим трофеєм Ліги чемпіонів. У чвертьфіналі турніру «Реал» протистоїть «Баварії». Матч-відповідь цієї стадії запланований на 15 квітня.

