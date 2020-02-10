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    Капітан «Реалу» встановив унікальне досягнення

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    Рамос, Серхіо! - Капітан «Реалу» встановив унікальне досягнення
    Рамос, Серхіо!
    Реал Мадрид via Twitter

    Серхіо Рамос забиває 17 років поспіль

    Захисник і капітан команди мадридського «Реалу» Серхіо Рамос встановив унікальне досягнення, яке стане дороговказом для прийдешніх поколінь футболістів.

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    У рядовому матчі 23 туру чемпіонаті Іспанії Рамосу покорилося нерядове досягнення. На 38-й хвилині він забив гол (звичайно, що головою) у ворота «Осасуни».

    Осасуна - Реал - огляд матчу, гол Рамоса - на 41-й секунді
    Автор: Ла Ліга


    Цей гол не лише вивів «Реал» уперед (рахунок став 2:1 на користь мадридців а матч завершився 4:1), але й зафіксував наступне - Серхіо Рамос став єдиним гравцем Ла Ліги, що забиває вже 17 (сімнадцять) років поспіль. Ось такого одноклубника має Андрій Лунін!

    Також 33-річний Серхіо Рамос - один з найтитулованіших гравців в історії. В нього 21 титул на клубному рівні (зокрема чртири виграних Ліги Чемпіонів), а також два титули чемпіона Європи та Кубок світу - на рівні збірних.

    Рецепт успіху від Рамоса:

    Вперше у Примері Рамос забив м'яч у 2004 році - тоді він ще був гравцем «Севільї». Нині 2020 рік і легенда «Реалу» забиває 17-й рік поспіль.


    Джерело: Главком СПОРТ

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Реал (Мадрид) Серхіо Рамос
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