Капітан «Реалу» встановив унікальне досягнення



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Рамос, Серхіо! Реал Мадрид via Twitter

Серхіо Рамос забиває 17 років поспіль

Захисник і капітан команди мадридського «Реалу» Серхіо Рамос встановив унікальне досягнення, яке стане дороговказом для прийдешніх поколінь футболістів.

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У рядовому матчі 23 туру чемпіонаті Іспанії Рамосу покорилося нерядове досягнення. На 38-й хвилині він забив гол (звичайно, що головою) у ворота «Осасуни».

Осасуна - Реал - огляд матчу, гол Рамоса - на 41-й секунді Автор: Ла Ліга





Цей гол не лише вивів «Реал» уперед (рахунок став 2:1 на користь мадридців а матч завершився 4:1), але й зафіксував наступне - Серхіо Рамос став єдиним гравцем Ла Ліги, що забиває вже 17 (сімнадцять) років поспіль. Ось такого одноклубника має Андрій Лунін!

Також 33-річний Серхіо Рамос - один з найтитулованіших гравців в історії. В нього 21 титул на клубному рівні (зокрема чртири виграних Ліги Чемпіонів), а також два титули чемпіона Європи та Кубок світу - на рівні збірних.

Рецепт успіху від Рамоса:

Вперше у Примері Рамос забив м'яч у 2004 році - тоді він ще був гравцем «Севільї». Нині 2020 рік і легенда «Реалу» забиває 17-й рік поспіль.





Джерело: Главком СПОРТ