Капітан «Реалу» встановив унікальне досягнення
Серхіо Рамос забиває 17 років поспіль
Захисник і капітан команди мадридського «Реалу» Серхіо Рамос встановив унікальне досягнення, яке стане дороговказом для прийдешніх поколінь футболістів.
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У рядовому матчі 23 туру чемпіонаті Іспанії Рамосу покорилося нерядове досягнення. На 38-й хвилині він забив гол (звичайно, що головою) у ворота «Осасуни».
Також 33-річний Серхіо Рамос - один з найтитулованіших гравців в історії. В нього 21 титул на клубному рівні (зокрема чртири виграних Ліги Чемпіонів), а також два титули чемпіона Європи та Кубок світу - на рівні збірних.
Рецепт успіху від Рамоса:
Вперше у Примері Рамос забив м'яч у 2004 році - тоді він ще був гравцем «Севільї». Нині 2020 рік і легенда «Реалу» забиває 17-й рік поспіль.
Джерело: Главком СПОРТ