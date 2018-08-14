Капітан «Шахтаря» натякнув на свій перехід в «Рому»



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Тайсон. Фото: ФК Шахтар

Тайсон вже встиг вподобати кілька фотографій з офіційного аккаунта «Роми»

Капітан «Шахтаря» Тайсон дав зрозуміти, що незабаром стане гравцем «Роми».

Під записом в Instagram Тайсона захисник «Роми» Жуан Жезус написав «Приходь», на що півзахисник «Шахтаря» відповів - «Йду».

Крім того, Тайсон вже встиг вподобати кілька фотографій з офіційного аккаунта «Роми» в Іnstagram.

Раніше повідомлялося, що «Шахтар» прийняв пропозицію «Роми» по Тайсону.

Раніше була інформація, що у «Роми» є альтернативний варіант, це півзахисник «Шахтаря» Марлос.

Тайсон є гравцем збірної Бразилії. Після повернення з ЧС-2018 бразилець дав зрозуміти, що хоче змінити обстановку.

Можливості Тайсона добре відомі і вболівальникам «Роми», адже «вовки» зустрічалися з «гірниками» у плей-офф Ліги чемпіонів-2017/18.

Чинний контракт Тайсона із «Шахтарем» розрахований до 2021 року.

Джерело: ua.tribuna.com