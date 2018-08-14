Капітан «Шахтаря» натякнув на свій перехід в «Рому»
-
Розсилка
Тайсон вже встиг вподобати кілька фотографій з офіційного аккаунта «Роми»
Капітан «Шахтаря» Тайсон дав зрозуміти, що незабаром стане гравцем «Роми».
Під записом в Instagram Тайсона захисник «Роми» Жуан Жезус написав «Приходь», на що півзахисник «Шахтаря» відповів - «Йду».
Крім того, Тайсон вже встиг вподобати кілька фотографій з офіційного аккаунта «Роми» в Іnstagram.
Раніше повідомлялося, що «Шахтар» прийняв пропозицію «Роми» по Тайсону.
Раніше була інформація, що у «Роми» є альтернативний варіант, це півзахисник «Шахтаря» Марлос.
Тайсон є гравцем збірної Бразилії. Після повернення з ЧС-2018 бразилець дав зрозуміти, що хоче змінити обстановку.
Можливості Тайсона добре відомі і вболівальникам «Роми», адже «вовки» зустрічалися з «гірниками» у плей-офф Ліги чемпіонів-2017/18.
Чинний контракт Тайсона із «Шахтарем» розрахований до 2021 року.
Джерело: ua.tribuna.com