Караваєв і Матвієнко потрапили в символічну збірну найкращих гравців 2-го туру Ліги націй

Портал Whoscored, який спеціалізується на футбольній статистиці, відзначив захисників збірної України Олександра Караваєва і Миколи Матвінека.

Захисники «Зорі» і «Шахтаря» потрапили в символічну збірну кращих гравців 2-го туру Ліги націй Ліги В.

За матч зі Словаччиною (1:0) Караваєв отримав оцінку 7.48, Матвієнко - 7.58.

Зазначимо, що в команді також захисник збірної Словаччини Мартін Шкртел - його оцінка склала 7.32.

