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    Караваєв і Матвієнко потрапили в символічну збірну найкращих гравців 2-го туру Ліги націй

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    Олександр Караваєв - Караваєв і Матвієнко потрапили в символічну збірну найкращих гравців 2-го туру Ліги націй
    Олександр Караваєв

    За матч зі Словаччиною (1:0) Караваєв отримав оцінку 7.48, Матвієнко - 7.58

    Портал Whoscored, який спеціалізується на футбольній статистиці, відзначив захисників збірної України Олександра Караваєва і Миколи Матвінека.

    Захисники «Зорі» і «Шахтаря» потрапили в символічну збірну кращих гравців 2-го туру Ліги націй Ліги В.

    За матч зі Словаччиною (1:0) Караваєв отримав оцінку 7.48, Матвієнко - 7.58.

    Зазначимо, що в команді також захисник збірної Словаччини Мартін Шкртел - його оцінка склала 7.32.

    Як відомо, на старті Ліги націй лише трьом національним командам, що виступають у перших двох дивізіонах турніру, вдалося взяти максимальну кількість очок після двох проведених поєдинків.

    Таким вдалим початком змагання можуть похвалитися збірні Іспанії, Боснії та Герцеговини й України.

    Джерело: Tribuna.com

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