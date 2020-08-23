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    Фіналіст Кубка України розтрощив дебютанта в стартовому матчі Прем’єр-ліги

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    Владислав Кулач у стартовому матчі відзначився дублем - Фіналіст Кубка України розтрощив дебютанта в стартовому матчі Прем’єр-ліги
    Владислав Кулач у стартовому матчі відзначився дублем
    Світлина - ФК «Ворскла»

    Винниківський «Рух» на тлі старожила УПЛ виглядав безпомічно

    У заключному матчі стартового туру української футбольної Прем’єр-ліги-2020/2021 фіналіст останнього Кубка України полтавська «Ворскла» розгромила з рахунком 5:2 дебютанта елітного дивізіону, винниківський «Рух».

    Полтавці вели 5:0 на початку другого тайму завдяки дублю Владислава Кулача, голам Давида Пуцліна, Руслана Степанюка і автоголу Ігоря Дуця.

    Надалі полтавці трохи заспокоїлися і двічі пропустили від Валерія Федорчука і Богдана Бойчука.

    Таким чином, «Ворскла» після першого туру очолила таблицю. Так само по три очки після стартових матчів мають «Динамо», «Шахтар», «Десна» і «Олександрія».

    Другий тур УПЛ відбудеться після паузи, відведеної на матчі збірних. Його базовий день – 12 вересня. 

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Прем’єр-ліга ФК Ворскла Владислав Кулач Валерій Федорчук ФК «Рух» (Винники) Руслан Степанюк Ігор Дуць Богдан Бойчук Давид Пуцлін
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