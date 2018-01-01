Казахстанський клуб переглядає чергового українського футболіста

Володимир Мазяр не проти запросити до свого клубу Юрія Путраша

Екс-захисник «Олександрії» Юрій Путраш знаходиться на перегляді у ФК «Акжайик». Останнім клубом 28-річного українця була «Олександрія», зараз він вільний агент. Нагадаємо, казахстанський клуб тренує український фахівець Володимир Мазяр. У складі команди вже виступають Сергій Басов, Адерінсола Есеола, Андрій