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    Казахстанський клуб переглядає чергового українського футболіста

    Володимир Мазяр не проти запросити до свого клубу Юрія Путраша
    Екс-захисник «Олександрії» Юрій Путраш знаходиться на перегляді у ФК «Акжайик». Останнім клубом 28-річного українця була «Олександрія», зараз він вільний агент. Нагадаємо, казахстанський клуб тренує український фахівець Володимир Мазяр. У складі команди вже виступають Сергій Басов, Адерінсола Есеола, Андрій
    • Сьогодні, 16:59
    • Розсилка
    Юрій Путраш
    Юрій Путраш

    Володимир Мазяр не проти запросити до свого клубу Юрія Путраша

    Екс-захисник «Олександрії» Юрій Путраш знаходиться на перегляді у ФК «Акжайик».

    Останнім клубом 28-річного українця була «Олександрія», зараз він вільний агент.

    Нагадаємо, казахстанський клуб тренує український фахівець Володимир Мазяр.

    У складі команди вже виступають Сергій Басов, Адерінсола Есеола, Андрій Ткачук, а Ігор Худоб'як підпише контракт з «Акжайиком» на рік.

    У свою чергу «Олександрія» переглядає вихованця бразильського «Ботафого».

    Джерело: ua.tribuna.com

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