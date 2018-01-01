Казахстанський клуб переглядає чергового українського футболіста
- Сьогодні, 16:59
-
Розсилка
Юрій Путраш
Володимир Мазяр не проти запросити до свого клубу Юрія Путраша
Екс-захисник «Олександрії» Юрій Путраш знаходиться на перегляді у ФК «Акжайик».
Останнім клубом 28-річного українця була «Олександрія», зараз він вільний агент.
Нагадаємо, казахстанський клуб тренує український фахівець Володимир Мазяр.
У складі команди вже виступають Сергій Басов, Адерінсола Есеола, Андрій Ткачук, а Ігор Худоб'як підпише контракт з «Акжайиком» на рік.
У свою чергу «Олександрія» переглядає вихованця бразильського «Ботафого».
Джерело: ua.tribuna.com