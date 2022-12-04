Хіміотерапія вже не допомагає. Легендарний Пеле потрапив до лікарні у важкому стані
Видатного бразильця перевели на режим паліативної допомоги
Триразовий чемпіон світу та один з найкращих гравців в історії футболу Пеле не зміг перемогти рак кишки. Лікування хвороби перестало давати результати, тому лікарі вирішили призупинити хіміотерапію.
Легендарного бразильця перевели на режим паліативної допомоги: лікарі лише намагаються полегшити біль та інші симптоми хвороби 82-річного Пеле.
Він також звернувся до вболівальників та прокоментував стан свого здоров’я.
«Друзі, я хочу, щоб ви усі були спокійні та позитивні. Я сильний та сповнений надій. Я слідую своєму лікуванню, все як завжди. Хочу подякувати всій медичній та сестринській команді за всю ту допомогу, яку я отримав.
Я дуже вірю в Бога, і кожне послання любові, яке я отримую від вас, наповнює мене енергією. І продовжуйте дивитися за Бразилією на чемпіонаті світу! Дуже вам дякую за все», – зазначається у зверненні в Instagram Пеле.
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