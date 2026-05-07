Хокейна збірна України прикро програла Казахстану на Чемпіонаті світу 2026

Антон Федорців
glavcom.ua
Українські хокеїсти не втримали переможний рахунок
фото: ФХУ

«Синьо-жовті» зазнали другої поразки на турнірі

Національна команда України поступилася збірній Казахстану на Чемпіонаті світу з хокею. Про це повідомляє «Главком».

Казахська команда відкрила рахунок у середині першого періоду. Суперник скористався помилкою оборонця Мережка, який обрізався на власній половині. Логвін підхопив шайбу та влучно кинув із середньої дистанції.

«Синьо-жовті» відігралися на початку другої 20-хвилинки. Це Денискін опинився між двома оборонцями у чужій зоні та відправив шайбу за спину голкіпера. Відповідь Казахстану стала подвійною – Ляпунов і Старченко за три хвилини в середині періоду відновили та закріпили перевагу.

Та підопічні Дмитра Христича вже відшукали свій ритм. Як наслідок, ще до кінця відрізку збірна України відігралася. Спершу Мережко поцілив у ворота здалеку в більшості, а потім Пересунько реалізував вихід один у нуль.

У фінальному періоді суперники ще раз обмінялися шайбами. Гребеник виконав кидок через «коридор» своїх і чужих, а Фадєєв результативно підставив ключку. Та повернув статус-кво Муратов, який перед воротами скористався передачею Даніяра.

Зрештою, визначити переможця не допоміг навіть овертайм. Справа перейшла до серії булітів. У складі збірної України спробу реалізував Денискін. А от за Казахстан відзначилися Логвін і Муратов, тож команда Христича програла важливий матч.

Чемпіонат світу з хокею. Дивізіон IA

Україна – Казахстан – 4:5 Б (0:1, 3:2, 1:1, 0:0, 0:1)

  • Шайби: Денискін (Мережко), 20:11, Мережко (Пересунько, Трахт), 33:55, Пересунько (Ратушний, Косарєв), 39:42, Фадєєв (Гребеник, Трахт), 50:58 – Логвін, 12:37, Ляпунов (Логвін, Сімонов), 30:33, Старченко, 32:30, Муратов (Даніяр, Шестаков), 51:45

У іншому поєдинку ігрового дня збірна Франції ледве дотиснула національну команду Литви (2:1 Б). Закриватимуть програму четверга збірні Японії та Польщі.

Турнірна таблиця Дивізіону IA ЧС-2026

  • Казахстан – 11 очок (4 матчі),
  • Франція – 7 (4),
  • Україна – 7 (4),
  • Польща – 4 (3),
  • Японія – 2 (3),
  • Литва – 2 (4).

До слова, позавчора збірна України вирвала перемогу над Францією на Чемпіонаті світу з хокею. У лавах «синьо-жовтих» відзначилися Гребеник, Мережко та Трахт. За «триколірних» шайби закинули Брюш і Будон.

Нагадаємо, раніше хокейна збірна України переграла Литву на Чемпіонаті світу. Тоді шайбами відзначилися Мережко та Трахт. У лавах балтійської команди гол оформив Юкна. 
 

