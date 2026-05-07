Хокеїсти російського «Авангарда» не змогли вчасно вилетіти з Ярославля через атаку дронів

Артем Худолєєв
«Авангард» після поразки не зміг вчасно вирушити додому в Омськ

Наша команда ще в Ярославлі, аеропорт закритий для авіасполучення, – йдеться у повідомленні «Авангарда».

Гравці та тренери омського «Авангарду» через атаку дронів не зуміли вилетіти з Ярославля після сьомого матчу півфіналу плейоф російської Континентальної хокейної ліги (КХЛ) проти «Локомотива». Як інформує «Главком», про це повідомляє пресслужба клубу.

«Наша команда ще в Ярославлі, аеропорт закритий для авіасполучення. Коли команда вирушить в Омськ – ми відразу повідомимо тут і закликаємо всіх зустріти їх вдома, в нашому аеропорту, щоб показати: ми всі – одна велика родина», – йдеться у повідомленні «Авангарда».

«Локомотив» обіграв «Авангард» у серії з рахунком 4-3. 

Нагадаємо, Сили оборони ліквідували російського окупанта 46-річного Георгія Камалова.

Камалов грав за команду «Ера» Владивосток з 2003 по 2011 рік. Завершивши ігрову кар'єру через травму та перейшов на тренерську роботу.

Свою тренерську діяльність він розпочав у системі «Ери». Останніми роками Камалов працював із футбольним клубом «Анрі». Зокрема, вивів цей клуб на рівень Кубка Росії.

Наразі російські пропагандистські ресурси не повідомляють про дату та деталі ліквідації окупанта.

«Він був по вуха у боргах. Через це підписав контракт. Розплатився, отримавши виплату. Але потім довелося піти повоювати. І загинути. У віці 46 років. Така ось хтонь. Поки хтось десь на розв'язку Ліги Чемпіонів чекає і Чемпіонату світу з футболу, футбольний тренер з російської глибинки пішов і вбився», – прокоментував смерть російський опозиційний журналіст Дмитро Низовцев.

«Страсбур» – «Райо Вальєкано». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги конференцій
Хокеїсти російського «Авангарда» не змогли вчасно вилетіти з Ярославля через атаку дронів
Семенюк втретє поспіль здобув бронзу чемпіонату Польщі з волейболу
«Фрайбург» – «Брага». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги Європи
Син Суркіса став рекордсменом юніорського Чемпіонату України з футболу
Заворушення у Парижі: поліція затримала 107 осіб після виходу ПСЖ у фінал Ліги чемпіонів
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
