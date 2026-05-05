Збірна України вирвала перемогу над Францією на Чемпіонаті світу з хокею

Хокейна збірна України відсвяткувала перемогу
фото: ФХУ

«Синьо-жовті» оформили другу перемогу на турнірі

Національна команда України оформила перемогу над збірною Франції (3:2) на Чемпіонаті світу 2026. Про це повідомляє «Главком».

Підопічні Дмитра Христича приголомшили суперника двома шайбами до середини стартового періоду. Спершу Гребеник відзначився влучним кидком від синьої лінії. А потім у затяжній атаці в більшості Мережко поцілив у ворота з дистанції.

Збірна Франції прийшла до тями аж у другій 20-хвилинці. Одну шайбу відквитав Брюш. Згодом його заспів підтримав і Будро, тож на середину поєдинку рахунок уже був рівним.

Однак, Україна не знітилася. Синьо-жовті продовжили гнути власну лінію і зуміли знову вийти вперед. Це Ворона під завісу періоду проїхався за воротами та виклав на Трахта, який розібрався з воротарем на «п'ятаку».

У фінальній 20-хвилинці жодна з команд не відзначилася. Тож збірна України оформила другу перемогу в трьох турах. Команда Христича продовжує претендувати на підвищення в класі.

Чемпіонат світу з хокею. Дивізіон IA

Франція – Україна – 2:3 (0:2, 2:1, 0:0)

  • Шайби: Брюш (Бугро, Тірі), 22:02, Будро (Боск, Кантаджалло), 32:59 – Гребеник (Купріянов, Морозов), 05:43, Мережко (Трахт, Ворона), 10:08, Трахт (Ворона), 38:15.

У іншому поєдинку ігрового дня національна команда Японії дотиснула Литву (3:2 ОТ). Програму вівторка закриватимуть збірні Казахстану та Польщі.

Турнірна таблиця Дивізіону IA ЧС-2026

  1. Казахстан – 6 очок (2 матчі),
  2. Україна – 6 (3),
  3. Франція – 5 (3),
  4. Польща – 4 (2),
  5. Японія – 2 (3),
  6. Литва – 1 (3).

«Синьо-жовті» в наступному поєдинку зустрінуться з національною командою Казахстану. Поєдинок запланований на 7 травня.

До слова, позавчора хокейна збірна України переграла Литву на Чемпіонаті світу. Тоді шайбами відзначилися Мережко та Трахт. У лавах балтійської команди гол оформив Юкна. 

Нагадаємо, раніше Христич оцінив перспективи збірної України на ЧС-2026. Тренер «синьо-жовтих» підбив підсумки підготовки національної команди. Фахівець очікував непростого турніру для команди.

