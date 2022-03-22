Кіберспортсмени за один день зібрали для України $36 млн

Ці кошти підуть на гуманітарну допомогу постраждалим внаслідок російської агресії

Epic Games, компанія-розробник відеоігри Fortnite (найпопулярніша серед молоді, в неї грають 400 млн людей у всьому світі) повідомила, що весь дохід, який принесе Fortnite з 20 березня до 3 квітня 2022 року, піде у вигляді гуманітарної допомоги людям, які постраждали внаслідок війни в Україні, – повідомляє Sport.ua.

За перший день нового сезону зібрано $36 млн. В Epic Games назвали організації, яким підуть гроші, для подальшого використання в Україні. Це UNICEF, Direct Relief, World Food Program та UNHCR (Управління верховного комісара ООН у справах біженців).

Цього тижня перелік організацій передбачається розширять. Компанія Epic Games додає, що перерахує кошти настільки швидко, наскільки це можливо. «Xbox збирається брати участь у цій акції та передати всю виручку за Fortnite за цей період, тому разом ми зможемо зібрати більше коштів», – йдеться у заяві компанії.

«Одна з цілей компанії – розповісти про жорстоку війну, яка відбувається прямо зараз і показати наслідки нападу РФ на Україну. Дякуємо команді Epic Games за чудову ініціативу та підтримку українського народу», – сказав міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Якщо збирання коштів піде такими темпами, то для постраждалих від війни українців може бути зібрано більше $500 млн.