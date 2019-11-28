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    «Київ-Баскет» отримав суперників на другому етапі Кубка Європи ФІБА

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    &laquo;Київ-Баскет&raquo; переміг напередодні в Мінську - «Київ-Баскет» отримав суперників на другому етапі Кубка Європи ФІБА
    «Київ-Баскет» переміг напередодні в Мінську
    ФІБА

    Команда Айнарса Багатскіса продовжує боротьбу за євротрофей

    «Київ-Баскет» став переможцем групи F на першому етапі Кубка Європи ФІБА. Перше місце команді Айнарса Багатскіса забезпечила перемога в овертаймі на виїзді над «Цмоки-Мінськ» з Ліги ВТВ – 92:84. Господарі в першій половині виходили вперед на 10 очок, однак потужна гра киян у другій половині дозволила в підсумку вирвати перемогу. Головною зброєю стали влучні дальні кидки: 11 з 26-ти у команди, 4 з 8 у Петрова та 5 з 6 у Пустозвонова.

    Втім це не допомогло «Дніпру» також пробитися в другий етап. Команду Дениса Журавльова влаштувала б перемога вдома над болгарським «Левськи» з будь-яким рахунком. Натомість українці поступилися – 61:83. Господарі з початку зустрічі стали припускатися численних помилок, так і не зумівши налагодити гру до кінця зустрічі.

    Гостьова перемога також не врятувала болгарську команду – з групи F вийшли «Київ-Баскет» та «Цмоки-Мінськ».

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    Відтак на другому етапі «Київ-Баскет» гратиме в групі K з нідерландським «Зволле», угорським «Кермендом» та латвійським «Вентспілсом». Дві найкращі команди з груп виходять у чвертьфінал.

    баскетбол БК Київ-Баскет БК Дніпро
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