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    «Шахтар» продовжив угоду з натуралізованим бразильцем

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    Жуніор Мораєш - «Шахтар» продовжив угоду з натуралізованим бразильцем
    Жуніор Мораєш
    УНІАН

    Жуніор Мораєш залишається в складі «гірників»

    Натуралізований бразильський форвард Жуніор Мораєш продовжив угоду з донецьким «Шахтарем». Про це в мережі Фейсбук повідомив генеральний директор «гірників» Сергій Палкін.

    Термін чинності нової угоди з 32-річним футболістом розраховано на два роки. Термін дії чинної угоди спливав наприкінці червня 2020 року.

    За «Шахтар» Мораєш виступає з літа 2018 року.

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    До складу «гірників» бразилець перейшов з київського «Динамо», заперечуючи до самого трансферу можливість такого переходу. Вчинок футболіста викликав нерозуміння з боку вболівальників та футболістів «Динамо».

    Уже в складі «Шахтаря» Мораєш, як і деякі інші його співвітчизники зі складу «гірників», отримав український паспорт.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» Жуніор Мораєш
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