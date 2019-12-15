«Шахтар» продовжив угоду з натуралізованим бразильцем



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Жуніор Мораєш УНІАН

Жуніор Мораєш залишається в складі «гірників»

Натуралізований бразильський форвард Жуніор Мораєш продовжив угоду з донецьким «Шахтарем». Про це в мережі Фейсбук повідомив генеральний директор «гірників» Сергій Палкін.

Термін чинності нової угоди з 32-річним футболістом розраховано на два роки. Термін дії чинної угоди спливав наприкінці червня 2020 року.

За «Шахтар» Мораєш виступає з літа 2018 року.

До складу «гірників» бразилець перейшов з київського «Динамо», заперечуючи до самого трансферу можливість такого переходу. Вчинок футболіста викликав нерозуміння з боку вболівальників та футболістів «Динамо».

Уже в складі «Шахтаря» Мораєш, як і деякі інші його співвітчизники зі складу «гірників», отримав український паспорт.