«Київ-Баскет» переміг «Дніпро» на старті Кубка Європи ФІБА



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У столичному Палаці спорту зустрілися «Київ-Баскет» та «Дніпро» ФІБА

Українські команди стартували на груповому етапі євротурніру

«Київ-Баскет» переміг вдома «Дніпро» в стартовому поєдинку групового етапу Кубка Європи ФІБА – 95:88.

«Київ-Баскет» – «Дніпро» – 95:88 (23:21, 29:18, 23:24, 20:25)

Київ-Баскет: Пустозвонов 23, Близнюк 18, Крутоус 16о + 6пд, Петров 16о + 6пр, Хілл 10, Едвін 9, Кондраков 3, Сандул, Мусієнко

Дніпро: Санон 16о + 6пд, Глєбов 16, Тимофеєнко 14, Дугат 13о + 6 пр, Корнієнко 11о + 5 пд, Сизов 4, Фесенко 2, Закурдаєв 2, Чумаков, Коломойський

Очікувано старт поєдинку відбувався фактично за рівної боротьби. Господарі за підсумками першої чверті здобули несуттєві два очки переваги. Гості при цьому краще діяли під щитами.

Більш помітна перевага однієї з команд позначилася вже в другій чверті. Кияни поступово пішли вперед. При цьому гості залишалися кращими в боротьбі під щитами. Також дніпряни влучніше били. Однак господарі компенсували це більшою кількістю атак. Ще й гравці «Дніпра» при цьому частіше припускалися втрат. То ж за першу половину «Київ-Баскет» зумів відірватися на 13 очок.

Одразу три гравці господарів до великої перерви перетнули позначку в 10 набраних очок: Крутоус (14), Близнюк (11), Пустозвонов (11). У гостей до великої перерви таких не було.

По перерві «Дніпро» зміг лише загальмувати поступ «Київ-Баскета». Остаточно зломити перебіг подій гостям не вдалося.

Під кінець поєдинку «Дніпро» і надалі мав перевагу за підбираннями, та при цьому також суттєво більше припускався втрат. Господарі ж не лише продовжували частіше атакувати, але й поліпшили при цьому відсоток реалізації. То ж попри спротив «Дніпра» «Київ-Баскет» довів поєдинок до переможного для себе результату.

У другому матчі групи білоруський «Цмоки-Мінськ» переміг болгарський «Левськи» – 81:68.