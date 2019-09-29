«Київ-Баскет» програв боротьбу за Лігу чемпіонів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Бургос» – «Київ-Баскет» ФІБА

Іспанський «Бургос» розгромив віце-чемпіона України

«Київ-Баскет» розгромно програв у другому матчі другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів ФІБА.

«Бургос» (Іспанія) – «Київ-Баскет» (Україна) – 96:62 (28:20, 28:11, 26:13, 16:18)

«Бургос»: Кларк (16), Токото (15), Сальво (11), Ріверо (10), Гускич (9), Баррера (8), Беніте (7), Ліма (6), Бассас (5), Макфаден (5), Фітіпальдо (4), Вега.

«Київ-Баскет»: Едвін (18), Шеферд (16), Пустозвонов (8), Петров (7), Хілл (3), Заєць (3), Тищенко (3), Крутоус (2), Сандул (2)

Лише на початку зустрічі іспанці дозволили гостям кілька хвилин йти попереду. Надалі вони міцно захопили перебіг боротьби під свій контроль.

Перевага в реалізації та під щитами в підсумку дали господарям 34 очка різниці в матчі та 37 за сумою двох поєдинків.

«Бургос» продовжить виступі в груповому раунді Ліги чемпіонів, а «Київ-Баскет» має право виступати в Кубку Європи ФІБА.