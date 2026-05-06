«Київ Кепіталз» підписав нападника збірної України

Досвідчений хокеїст перегорнув польську сторінку в біографії

Першим новачком «Київ Кепіталз» у міжсезоння став нападник Ілля Коренчук. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Українець нещодавно покинув «Енергу» з польського Торуня. Там вінгер провів другу половину сезону 2025/26. На батьківщині він виступав за дружківський «Альтаїр», донецький «Донбас» і «Кременчук».

За межі України Коренчук перебрався після повномасштабного вторгнення РФ. Він мав два періоди в лавах «Енерги», а також захищав кольори польських «Тихи» та «Заглембє» із Сосновця, а також англійського «МК Лайтнінг».

Коренчук – триразовий чемпіон України та найкращий бомбардир сезону 2016/17 національної першості. Натомість Кепіталз минулу кампанію відіграли в Балтійській хокейній лізі. Там столична команда дійшла до півфіналу плейоф.

До слова, напередодні збірна України вирвала перемогу над Францією на Чемпіонаті світу з хокею. Голи оформили Гребеник, Мережко та Трахт. За триколірних шайби закинули Брюш і Будро.

Нагадаємо, раніше хокейна збірна України переграла Литву на Чемпіонаті світу. Тоді шайбами відзначилися Мережко та Трахт. У лавах балтійської команди гол оформив Юкна.