Тренер збірної України з хокею озвучив завдання команди на Чемпіонаті світу 2026

Українські хокеїсти виграли один з двох зіграних матчів на турнірі

Тренер чоловічої збірної України з хокею Олег Шафаренко розповів про перспективи команди на Чемпіонаті світу 2026 року після двох зіграних турів, а також майбутню зустріч з Францією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне Спорт.

Що сказав Шафаренко

У другому турі Чемпіонату світу 2026 з хокею «синьо-жовті» здобули першу перемогу – обіграли збірну Литви (2:1). Наступний матч наші хокеїсти проведуть проти Франції, яка минулого сезону грала в елітному дивізіоні та наразі є одним з найсильніших суперників на шляху України.

«За що боротиметься команда на Чемпіонаті світу? Це покаже гра проти Франції. Була задача – як мінімум не вилетіти з дивізіону, тому гра проти Литви була принциповою, треба було вигравати, неважливо з яким рахунком. 2:1 – так 2:1, хлопці закрили гру, і це добре.

Щодо Франції, то розпочали вони важко. Перша гра була важкою у них, у другому турі поляки грали проти них дуже непогано, але ж французи переламали гру і взяли її під свій контроль у третьому періоді. Проте французи гарно грають і рухаються, а захисники гарно грають на шайбі. Є нападники такого європейського рівня, які грають у топклубах, але грати проти них, можливо. Думаю, буде цікава гра.

У Ризі під час олімпійського відбору була топкоманда Франції, зараз стільки виконавців немає як тоді. Але ж це гідна команда, яка завжди грає в елітному дивізіоні. Воротар грає дуже надійно, розуміє гру. Буде важко, але треба налаштовуватися і виходити грати тільки на перемогу», – розповів Шафаренко.

Наступний поєдинок на Чемпіонаті світу-2026 збірної України проти Франції відбудеться 5 травня. Початок – о 17:00 за київським часом.

Турнірна таблиця Дивізіону IA ЧС-2026

Казахстан – 6 очок (2 матчі), Франція – 3 (1), Польща – 3 (1), Україна – 3 (2), Литва – 0 (2), Японія – 0 (2).

Нагадаємо, збірна України програла Польщі на старті турніру. Шайбами в складі національної команди відзначилися Трахт і Денискін. Вирішальну шайбу підопічні Христича пропустили під кінець третього періоду.

До слова, раніше головний тренер Дмитро Христич оцінив перспективи збірної України на ЧС-2026. Тренер «синьо-жовтих» підбив підсумки підготовки національної команди. Фахівець очікував непростого турніру для команди.