Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Тренер збірної України з хокею озвучив завдання команди на Чемпіонаті світу 2026

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
google social img telegram social img facebook social img
Тренер збірної України з хокею озвучив завдання команди на Чемпіонаті світу 2026
Збірна України з хокею у третьому турі Чемпіонату світу 2026 зіграє проти Франції
фото: ФХУ

Українські хокеїсти виграли один з двох зіграних матчів на турнірі

Тренер чоловічої збірної України з хокею Олег Шафаренко розповів про перспективи команди на Чемпіонаті світу 2026 року після двох зіграних турів, а також майбутню зустріч з Францією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне Спорт.

Що сказав Шафаренко

У другому турі Чемпіонату світу 2026 з хокею «синьо-жовті» здобули першу перемогу – обіграли збірну Литви (2:1). Наступний матч наші хокеїсти проведуть проти Франції, яка минулого сезону грала в елітному дивізіоні та наразі є одним з найсильніших суперників на шляху України.

«За що боротиметься команда на Чемпіонаті світу? Це покаже гра проти Франції. Була задача – як мінімум не вилетіти з дивізіону, тому гра проти Литви була принциповою, треба було вигравати, неважливо з яким рахунком. 2:1 – так 2:1, хлопці закрили гру, і це добре.

Щодо Франції, то розпочали вони важко. Перша гра була важкою у них, у другому турі поляки грали проти них дуже непогано, але ж французи переламали гру і взяли її під свій контроль у третьому періоді. Проте французи гарно грають і рухаються, а захисники гарно грають на шайбі. Є нападники такого європейського рівня, які грають у топклубах, але грати проти них, можливо. Думаю, буде цікава гра.

У Ризі під час олімпійського відбору була топкоманда Франції, зараз стільки виконавців немає як тоді. Але ж це гідна команда, яка завжди грає в елітному дивізіоні. Воротар грає дуже надійно, розуміє гру. Буде важко, але треба налаштовуватися і виходити грати тільки на перемогу», – розповів Шафаренко.

Наступний поєдинок на Чемпіонаті світу-2026 збірної України проти Франції відбудеться 5 травня. Початок – о 17:00 за київським часом.

Турнірна таблиця Дивізіону IA ЧС-2026

  1. Казахстан – 6 очок (2 матчі),
  2. Франція – 3 (1),
  3. Польща – 3 (1),
  4. Україна – 3 (2),
  5. Литва – 0 (2),
  6. Японія – 0 (2).

Нагадаємо, збірна України програла Польщі на старті турніру. Шайбами в складі національної команди відзначилися Трахт і Денискін. Вирішальну шайбу підопічні Христича пропустили під кінець третього періоду.

До слова, раніше головний тренер Дмитро Христич оцінив перспективи збірної України на ЧС-2026. Тренер «синьо-жовтих» підбив підсумки підготовки національної команди. Фахівець очікував непростого турніру для команди.

Теги: хокей

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Плейоф у НХЛ стартує 18 квітня 2026 року
Визначилася перша пара 1/8 фіналу Кубка Стенлі
8 квiтня, 11:23
У НХЛ розпочинається найцікавіша частина сезону
Визначились усі учасники плейоф НХЛ
14 квiтня, 10:25
«Сокіл» цього року став чемпіоном України у 16-й раз в історії
Київський «Сокіл» планує заявитися в чемпіонат Румунії
14 квiтня, 11:23
50-річний Фішер очолював збірну Швейцарії з хокею з 2015 року
Тренер збірної Швейцарії з хокею втратив роботу через фальшиву довідку про вакцинацію від Covid-19
16 квiтня, 15:05
Наступний матч українці зіграють у четвер, 23 квітня 2026 року, проти Польщі
Юнацька збірна України з хокею зазнала прикрої поразки на Чемпіонаті світу
21 квiтня, 19:58
Збірна України U18 з хокею оформила камбек у матчі з Польщею на Чемпіонаті світу 2026
Збірна України U18 з хокею обіграла Польщу і виконала своє завдання на Чемпіонаті світу
24 квiтня, 10:56
Анже Копітар віддав «Кінгз» 20 років
Дворазовий володар Кубка Стенлі завершив кар'єру
27 квiтня, 13:00
Вейн Грецкі залишається найкращим хокеїстом в історії
Історичний светр Грецкі пішов із молотка за рекордні гроші
27 квiтня, 14:25
Збірна України з хокею у матчі проти Польщі
Збірна України з хокею програла Польщі на старті Чемпіонату світу
2 травня, 23:15

Новини

Український дзюдоїст Єршов виборов першу медаль у кар'єрі на Грендслемі
Український дзюдоїст Єршов виборов першу медаль у кар'єрі на Грендслемі
Тренер збірної України з хокею озвучив завдання команди на Чемпіонаті світу 2026
Тренер збірної України з хокею озвучив завдання команди на Чемпіонаті світу 2026
«Інтер» активував опцію викупу оборонця «Манчестер Сіті»
«Інтер» активував опцію викупу оборонця «Манчестер Сіті»
Снігур вийшла у фінал кваліфікації турніру WTA 1000 у Римі
Снігур вийшла у фінал кваліфікації турніру WTA 1000 у Римі
Дебютант Прем'єр-ліги відправив у відставку головного тренера
Дебютант Прем'єр-ліги відправив у відставку головного тренера
Степаненко може стати помічником Мальдери у збірній України
Степаненко може стати помічником Мальдери у збірній України

Новини

В Україні місцями дощитиме: погода на 4 травня 2026
Сьогодні, 05:59
Антонеллі вирвав у Норріса перемогу в яскравому Гран-прі Маямі Формули-1
Вчора, 21:47
Зірковий тренер підкорив рубіж 1000 матчів за кар'єру
Вчора, 16:16
Українці Ігнатенко та Кухаревич стали чемпіонами Словаччини
Вчора, 12:26
FT: США попереджають союзників про зрив графіків поставок через війну в Ірані
Вчора, 08:55
В Україні без опадів: погода на 3 травня 2026
Вчора, 05:59

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua