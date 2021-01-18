Київське «Динамо» розпочало перший зимовий збір з поразки (відео)

Підопічні Мірчі Луческу поступилися польській «Леґії»

Київське «Динамо» ігрову частину зборів в ОАЕ відкрило поєдинком проти лідера і чинного чемпіона Польщі, варшавської «Леґії».

«Динамо» (Київ, Україна) – «Леґія» (Варшава, Польща) – 0:2

Голи: 0:1 – Пекхарт (30). 0:2 – Пекхарт (33, з пенальті)

«Динамо»: Денис Бойко (Бущан, 46) – Віталій Миколенко (Сідклей, 46), Артем Шабанов (Олександр Сирота, 46), Забарний, Кендзьора (Олександр Караваєв, 46) – Сидорчук (Шепелєв, 46), Гармаш (Олександр Андрієвський, 46) – Вербіч (Карлос Де Пена, 46), Буяльський (Дуелунн, 46), Циганков (Жерсон Родріґес, 46) – Бесєдін (Супряга, 46)

Кияни очікувано виглядали важкувато: біло-сині зараз однозначно знаходяться під навантаженнями і до того ж тільки нещодавно почали збори. «Леґія», якій трохи більше, ніж за тиждень проводити дебютний цьогоріч офіційний матч, рухалася набагато впевненіше і на ногах була легша.

Втім, два голи у ворота Бойка залетіли після флангових подач, а не якихось ігрових комбінацій поляків. У першому випадку Пекхарт замкнув навіс з кутового, а потім він же опинився на газоні, коли Кендзьора поклав йому руки на спину.

У «Динамо» було дуже багато вертикальних передач, але рідко щось створювати гостре при такому футболі вдавалося. Два удари в площину варшавських воріт виявилися гольовими, та в обох випадках рефері скасовував результативні удари через офсайди.

У другому таймі місце на полі зберіг тільки Забарний, решта дев’ять польових разом з голкіпером у киян були інші. Саме після перерви віце-чемпіон України створив свій найкращий момент: Дуелунн справа віддав у штрафну на Родріґеса, удар того заблокували, але м’яч вдало ліг під удар Карлосові Де Пені – уругваєць у дотик з десяти метрів пробив вище. «Леґія» ж могла завершувати матч навіть з розгромною перемогою, але після удару під гострим кутом по воротах Бущана наш голкіпер перевів постріл у поперечину.

Наступний спаринг в ОАЕ кияни проведуть вже 21 січня. Суперником біло-синіх стане чемпіон Білорусі – солігорський «Шахтар».