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    Київське «Динамо» розпочало перший зимовий збір з поразки (відео)

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    &laquo;Леґія&raquo; в матчі з&nbsp;&laquo;Динамо&raquo; виглядала свіжішою&nbsp; - Київське «Динамо» розпочало перший зимовий збір з поразки (відео)
    «Леґія» в матчі з «Динамо» виглядала свіжішою 
    Світлина - UA-Футбол

    Підопічні Мірчі Луческу поступилися польській «Леґії»

    Київське «Динамо» ігрову частину зборів в ОАЕ відкрило поєдинком проти лідера і чинного чемпіона Польщі, варшавської «Леґії».

    «Динамо» (Київ, Україна) – «Леґія» (Варшава, Польща) – 0:2

    Голи: 0:1 – Пекхарт (30). 0:2 – Пекхарт (33, з пенальті)

    «Динамо»: Денис Бойко (Бущан, 46) – Віталій Миколенко (Сідклей, 46), Артем Шабанов (Олександр Сирота, 46), Забарний, Кендзьора (Олександр Караваєв, 46) – Сидорчук (Шепелєв, 46), Гармаш (Олександр Андрієвський, 46) – Вербіч (Карлос Де Пена, 46), Буяльський (Дуелунн, 46), Циганков (Жерсон Родріґес, 46) – Бесєдін (Супряга, 46)

    Кияни очікувано виглядали важкувато: біло-сині зараз однозначно знаходяться під навантаженнями і до того ж тільки нещодавно почали збори. «Леґія», якій трохи більше, ніж за тиждень проводити дебютний цьогоріч офіційний матч, рухалася набагато впевненіше і на ногах була легша.

    Втім, два голи у ворота Бойка залетіли після флангових подач, а не якихось ігрових комбінацій поляків. У першому випадку Пекхарт замкнув навіс з кутового, а потім він же опинився на газоні, коли Кендзьора поклав йому руки на спину.

    У «Динамо» було дуже багато вертикальних передач, але рідко щось створювати гостре при такому футболі вдавалося. Два удари в площину варшавських воріт виявилися гольовими, та в обох випадках рефері скасовував результативні удари через офсайди.

    У другому таймі місце на полі зберіг тільки Забарний, решта дев’ять польових разом з голкіпером у киян були інші. Саме після перерви віце-чемпіон України створив свій найкращий момент: Дуелунн справа віддав у штрафну на Родріґеса, удар того заблокували, але м’яч вдало ліг під удар Карлосові Де Пені – уругваєць у дотик з десяти метрів пробив вище. «Леґія» ж могла завершувати матч навіть з розгромною перемогою, але після удару під гострим кутом по воротах Бущана наш голкіпер перевів постріл у поперечину.

    Наступний спаринг в ОАЕ кияни проведуть вже 21 січня. Суперником біло-синіх стане чемпіон Білорусі – солігорський «Шахтар».

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Віктор Циганков Мірча Луческу Беньямін Вербіч Сідклей ФК Леґія (Варшава) Георгій Бущан Віталій Миколенко Денис Бойко Сергій Сидорчук Віталій Буяльський Володимир Шепелєв Олександр Караваєв Артем Шабанов Денис Гармаш Міккель Дуелунн Томаш Кендзьора Владислав Супряга Олександр Андрієвський Жерсон Родріґес Артем Бесєдін Карлос Де Пена Олександр Сирота Ілля Забарний
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