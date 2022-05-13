Київське «Динамо» відзначає своє 95-річчя

За 95 років київський клуб пережив чимало подій і подолав великий шлях

95 років тому, 13 травня 1927 року, відбулася історична подія, яка вважається днем заснування київського «Динамо».

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Це день реєстрації статуту Київського пролетарського спортивного товариства (ПСТ) «Динамо» Міжвідомчою комісією у справах громадських організацій і спілок Київського округу.

Реєстрація Київського ПСТ «Динамо» 13 травня 1927 року, у рамках якого і заснували пізніше футбольну команду, підтверджена документами в Центральному державному архіві вищих органів влади та управління України. 1927 рік відображений і в офіційних документах і довідниках ФІФА і УЄФА, повідомляє пресслужба «Динамо».

За 95 років київський клуб пережив чимало подій і подолав великий шлях – від скромної київської команди до гранда радянського, а потім і українського футболу.

«Динамо» – найтитулованіший клуб СРСР і України: 16 чемпіонських титулів в Україні, 13 кубків України, 9 суперкубків України, 13 титулів чемпіона СРСР, 9 кубків СРСР, 3 суперкубки СРСР, 2 кубки володарів кубків УЄФА, Суперкубок УЄФА, володарі «Золотого м'яча» Олег Блохін, Ігор Бєланов, Андрій Шевченко.

Раніше зазначалося, що український тенісист світового рівня Сергій Стаховський озвучив свій намір долучитися до добровольчого руху ДСНС.