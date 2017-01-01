Київське «Динамо» забезпечило охорону сім'ї Гармаша, машину якого обстріляли
- Вчора, 22:16
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Денис Гармаш
В машину Гармаша випустили 14 куль
Київське «Динамо» забезпечило Дениса Гармаша і його сім'ю охороною після того, як його автомобіль розстріляли невідомі.
Про це повідомив член виконкому ФФУ Артем Франков.
Нагадаємо, в машину Гармаша випустили 14 куль, але ніхто не постраждав.
Також повідомлялося про те, що причиною обстрілу стали борги футболіста за гру на тоталізаторі, але сам футболіст спростував цю інформацію.
Джерело: MatchDay