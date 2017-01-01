Київське «Динамо» забезпечило охорону сім'ї Гармаша, машину якого обстріляли

В машину Гармаша випустили 14 куль

Київське «Динамо» забезпечило Дениса Гармаша і його сім'ю охороною після того, як його автомобіль розстріляли невідомі. Про це повідомив член виконкому ФФУ Артем Франков. Нагадаємо, в машину Гармаша випустили 14 куль, але ніхто не постраждав. Також повідомлялося про те, що причиною обстрілу стали борги футболіста за гру на



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Денис Гармаш

В машину Гармаша випустили 14 куль

Київське «Динамо» забезпечило Дениса Гармаша і його сім'ю охороною після того, як його автомобіль розстріляли невідомі.

Про це повідомив член виконкому ФФУ Артем Франков.

Нагадаємо, в машину Гармаша випустили 14 куль, але ніхто не постраждав.

Також повідомлялося про те, що причиною обстрілу стали борги футболіста за гру на тоталізаторі, але сам футболіст спростував цю інформацію.

Джерело: MatchDay