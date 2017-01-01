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    Київське «Динамо» забезпечило охорону сім'ї Гармаша, машину якого обстріляли

    В машину Гармаша випустили 14 куль
    Київське «Динамо» забезпечило Дениса Гармаша і його сім'ю охороною після того, як його автомобіль розстріляли невідомі. Про це повідомив член виконкому ФФУ Артем Франков. Нагадаємо, в машину Гармаша випустили 14 куль, але ніхто не постраждав. Також повідомлялося про те, що причиною обстрілу стали борги футболіста за гру на
    • Вчора, 22:16
    • Розсилка
    Денис Гармаш
    Денис Гармаш

    В машину Гармаша випустили 14 куль

    Київське «Динамо» забезпечило Дениса Гармаша і його сім'ю охороною після того, як його автомобіль розстріляли невідомі.

    Про це повідомив член виконкому ФФУ Артем Франков.

    Нагадаємо, в машину Гармаша випустили 14 куль, але ніхто не постраждав.

    Також повідомлялося про те, що причиною обстрілу стали борги футболіста за гру на тоталізаторі, але сам футболіст спростував цю інформацію.

    Джерело: MatchDay

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