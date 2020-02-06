Матч без «Динамо» - «Ворскла» переїхав у тихе місце
Кияни повертаються на затишну арену в Маріїнському парку
Босси команди київського «Динамо» відреагували на те, що їх апеляцію на зняття бану на матч 19 туру Чемпіонату України проти «Ворскли» було відхилено.
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З затримкою в добу було прийнято рішення переїхати з НСК «Олімпійський» на арену стадіону імені Лобановського. Інформацію поширив офіційний портал клубу.
Матч пройде без глядачів, але вони зможуть чуту гру та бачити її похапцем – у Маріїнському парку, де й знаходиться стадіон.
Нагадаємо, що на цій грі заплановано дебют системи VAR – він пройде у камерній обстановці.
Причиною того стало покарання за дії вболівальників киян, які образили примхливу зірку «Шахтаря» Тайсона.
Відзначимо, що в нинішньому сезоні «біло-сині» вже грали на домашньому клубному стадіоні – у 16-му турі підопічні Олексія Михайличенка у статусі гостей обіграли донецький «Олімпік» (3:1).
Джерело: Главком СПОРТ