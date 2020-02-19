Київський Палац спорту знижує ціну на проведення спортивних змагань



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Міністр пропонує акцію Володимир Бородянський via Facebook

Мінистерство культури та спорту нарешті відначилось чимось позитивним. Але, як завжди, є одне але

Міністр культури та спорту Володимир Бородянський ввечері у середу, 19 лютого, повідомив у в соцмережах обнадійливу новину.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Видатки на спорт у Запорізькій області збираються зменшити вп’ятеро

Відомство знижує ціни для спортивних федерацій на проведення спортивних змагань на головніий спортивній арені Києва – Палаці спорту.

«Віднині буде запропонована спеціальна ціна для проведення спортивних заходів федераціями та іншими спортивними організаціями. У рамках розвитку проекту «Місто спорту» ми відкриваємо програму «Доступний спорт». Програма передбачає встановлення спеціального тарифу для проведення спортивних заходів федераціями, асоціаціями та іншими спортивними організаціями», - повідомив чиновник.

Також Бородянський назвав конкретні цифри, тож нині ми знаємо, скільки нам з вами обходяться спортивні змагання у столиці, бо це гроші з бюджету України: «Спеціальна вартість Палацу спорту з 1 березня 2020 року становитиме 170 тис. грн. Наразі проведення спортивного заходу коштує 280 тис. грн. Тобто ціна знижується майже вдвічі (дуже «майже». – Ред.)».

Таким чином, бюджет Палацу спорту не зможе отримать від такої акції додаткові 110 000 грн - як їх компенсує споруда, міністр наразі не повідомив.