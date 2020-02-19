  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Київський Палац спорту знижує ціну на проведення спортивних змагань

    • Розсилка
    Міністр пропонує акцію - Київський Палац спорту знижує ціну на проведення спортивних змагань
    Міністр пропонує акцію
    Володимир Бородянський via Facebook

    Мінистерство культури та спорту нарешті відначилось чимось позитивним. Але, як завжди, є одне але

    Міністр культури та спорту Володимир Бородянський ввечері у середу, 19 лютого, повідомив у в соцмережах обнадійливу новину.

    ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Видатки на спорт у Запорізькій області збираються зменшити вп’ятеро

    Відомство знижує ціни для спортивних федерацій на проведення спортивних змагань на головніий спортивній арені Києва – Палаці спорту.

    «Віднині буде запропонована спеціальна ціна для проведення спортивних заходів федераціями та іншими спортивними організаціями. У рамках розвитку проекту «Місто спорту» ми відкриваємо програму «Доступний спорт». Програма передбачає встановлення спеціального тарифу для проведення спортивних заходів федераціями, асоціаціями та іншими спортивними організаціями», - повідомив чиновник.

    Також Бородянський назвав конкретні цифри, тож нині ми знаємо, скільки нам з вами обходяться спортивні змагання у столиці, бо це гроші з бюджету України:  «Спеціальна вартість Палацу спорту з 1 березня 2020 року становитиме 170 тис. грн. Наразі проведення спортивного заходу коштує 280 тис. грн. Тобто ціна знижується майже вдвічі (дуже «майже». – Ред.)».

    Таким чином, бюджет Палацу спорту не зможе отримать від такої акції додаткові 110 000 грн - як їх компенсує споруда, міністр наразі не повідомив.

    Київ Міністерство молоді і спорту України Володимир Бородянський
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ