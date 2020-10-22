З Зеленським на відкритті. Київський «Сокіл» виграв стартовий матч Української хокейної ліги (відео)



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«Сокіл» виграв перший після шестирічної паузи офіційний матч Світлина - УХЛ

Стартову шайбу чемпіонату закину Богдан Середницький

Сьогодні, 22 жовтня, на новій арені в Маріуполі, яку приїхав відкривати особисто президент України Зеленський, відбувся стартовий поєдинок Української хокейної ліги-2020/2021. Відроджений після шестирічної паузи київський «Сокіл» з шістьма росіянами і білорусом у складі переміг «Маріуполь», у складі якого грало чотири російських хокеїсти.

«Маріуполь» - «Сокіл» (Київ) – 1:2 (0:2, 0:0, 1:0)

Шайби: 0:1 – Середницький (Павленко), 10:54. 0:2 – Пойманов (Кузьменко), 13:24. 1:2 – Костарєв (Кобяков), 42:06

«Маріуполь»: Тимур Мамедов; Петрухно – Сірченко, Вадим Мазур – Вадим Агеєв – Володимир Чердак; Олексій Мельников – Алєксандр Гуров, Микита Коваленко – Денис Мостовий – Владислав Луговий; Олександр Воронін – Данііл Костарьов, Руслан Ромащенко – Євгєній Кобяков – Кирило Бондаренко; Олександр Філімонов, Микола Дворник – Ярослав Ухін – Микита Олійник. Тренер – Олександр Сеуканд

«Сокіл»: Пеленський; Олендаренко – Голубич, Михайло Сімчук – Фелікс Морозов – Дмитро Німенко; Алєксєй Платонов – Сисак, Антон Рубан – Єгор Кузьменко – Андрій Міхнов; Олександр Фірсов – Владислав Павлов, Алєксандр Павленко – Середницький – Ярослав Панченко; Денис Гончаренко, Сергій Пойманов. Тренер – Олег Шафаренко

22 жовтня. Маріуполь. Mariupol Ice Center

Першу шайбу чемпіонату звкинули кияни - Богдан Середницький прошив Тимура Мамедова. Після закинутої шайби «Сокіл» ще більше активізувався і закинув знову.

На цей раз відзначився Сергій Пойманов.

Відіграватися господарі матчу почали тільки в третій двадцятихвилинці, коли Данііл Костарєв реалізував свій відмінний сольний прохід і став автором першої шайби в історії «Маріуполя».

Однак, закинути ще раз і зрівняти цифри на табло у «Маріуполя» так і не вийшло. У другій половині третього періоду варто відзначити гру юного голкіпера «Сокола» Микиту Пеленського.

Наступний матч УХЛ буде зіграний 25 жовтня, коли зіграють херсонський «Дніпро» і білоцерківський «Білий Барс». Цього ж дня відбудеться Кубок Відкриття між чемпіоном і віце-чемпіоном сезону 2019/2020 – на арені «Айсберг» зійдуться «Кременчук» і «Донбас».

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