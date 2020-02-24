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    Хокеїст харківського «Динамо» закинув шайбу від центральної лінії (відео)

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    Руслан Лісін застав воротаря киян Максима Дуве зненацька - Хокеїст харківського «Динамо» закинув шайбу від центральної лінії (відео)
    Руслан Лісін застав воротаря киян Максима Дуве зненацька
    Українська хокейна ліга

    Слобожанці розгромили «Вовків», закинувши їм дошкульну шайбу

    Головною сенсацією 37-го туру Української хокейної ліги стала перемога харківського «Динамо», яке вважалося аутсайдером двобою, над київськими «Крижаними Вовками» за рахунком 4:1.

    Окрасою матчу стала цікава шайба оборонця харків'ян, екс-гравця «Крижаних Вовків» Руслана Лісіна, який закинув у ворота Максима Дуве з нейтральної зони.

    Харків’яни після цієї перемоги мають десять очок і продовжують замикати таблицю. «Крижані вовки» залишаються передостанніми, п’ятими. У них – 20 пунктів.

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    хокей Українська хокейна ліга Максим Дуве ХК «Крижані Вовки» ХК «Динамо» (Харків) Руслан Лісін
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