Хокеїст харківського «Динамо» закинув шайбу від центральної лінії (відео)
Руслан Лісін застав воротаря киян Максима Дуве зненацька
Українська хокейна ліга
Слобожанці розгромили «Вовків», закинувши їм дошкульну шайбу
Головною сенсацією 37-го туру Української хокейної ліги стала перемога харківського «Динамо», яке вважалося аутсайдером двобою, над київськими «Крижаними Вовками» за рахунком 4:1.
Окрасою матчу стала цікава шайба оборонця харків'ян, екс-гравця «Крижаних Вовків» Руслана Лісіна, який закинув у ворота Максима Дуве з нейтральної зони.
Харків’яни після цієї перемоги мають десять очок і продовжують замикати таблицю. «Крижані вовки» залишаються передостанніми, п’ятими. У них – 20 пунктів.