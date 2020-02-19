  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Вершина знущання: відео фантастичного голу в українському чемпіонаті з хокею

    • Розсилка
    Олександр Шибаєв провів надзвичайно вдалий тиждень - Вершина знущання: відео фантастичного голу в українському чемпіонаті з хокею
    Олександр Шибаєв провів надзвичайно вдалий тиждень
    Українська хокейна ліга

    Олександр Шибаєв з херсонського «Дніпра» закинув у стилі «лакросс»

    15 лютого відбувся матч 35-го туру регулярного чемпіонату Української хокейної ліги, в рамках якого яскраву битву влаштували херсонський «Дніпро» і столичні «Крижані Вовки» (8:2).

    Однак матч запам'ятався уболівальникам не кількістю шайб і драйвовими бійками протягом усього поєдинку, а ще й неймовірною шайбою в стилі «лакросс» від нападника «щук» Олександра Шибаєва.

    Олександр Шибаєв став найкращим гравцем минулого тижня Української хокейної ліги. Всього в двох матчах минулого тижня форвард набрав 7 (1 + 6) очок при показнику корисності +6. Варто відзначити, що Шибаєв посідає другий рядок в гонці бомбардирів «Дніпра», набравши в 23-х матчах 46 (14 + 32) очок і відстаючи від першого місця на сім балів.

     Читайте також: Хокейний матч між «Дніпром» і «Вовками» у Херсоні завершився масовою бійкою (відео)

    Джерело: Українська хокейна ліга

    хокей Українська хокейна ліга ХК «Дніпро» (Херсон) ХК «Крижані Вовки» Олександр Шибаєв
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ