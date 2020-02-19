Вершина знущання: відео фантастичного голу в українському чемпіонаті з хокею



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Олександр Шибаєв провів надзвичайно вдалий тиждень Українська хокейна ліга

Олександр Шибаєв з херсонського «Дніпра» закинув у стилі «лакросс»

15 лютого відбувся матч 35-го туру регулярного чемпіонату Української хокейної ліги, в рамках якого яскраву битву влаштували херсонський «Дніпро» і столичні «Крижані Вовки» (8:2).

Однак матч запам'ятався уболівальникам не кількістю шайб і драйвовими бійками протягом усього поєдинку, а ще й неймовірною шайбою в стилі «лакросс» від нападника «щук» Олександра Шибаєва.

Олександр Шибаєв став найкращим гравцем минулого тижня Української хокейної ліги. Всього в двох матчах минулого тижня форвард набрав 7 (1 + 6) очок при показнику корисності +6. Варто відзначити, що Шибаєв посідає другий рядок в гонці бомбардирів «Дніпра», набравши в 23-х матчах 46 (14 + 32) очок і відстаючи від першого місця на сім балів.

Джерело: Українська хокейна ліга