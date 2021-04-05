  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Київський «Сокіл» втретє поклав на лопатки чемпіона Української хокейної ліги

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Для виходу у фінал киянам потрібно виграти ще один матч - Київський «Сокіл» втретє поклав на лопатки чемпіона Української хокейної ліги
    Для виходу у фінал киянам потрібно виграти ще один матч
    Фото УХЛ

    Столична команда знову переграла «Кременчук» і повела в півфінальній серії – 3:0

    Київський «Сокіл» в першому ж сезоні після відродження може зіграти в фіналі української хокейної ліги. Для цього йому потрібно ще одного разу здолати чемпіонів з «Кременчука». У третьому матчі півфінальної серії столичні хокеїсти знову взяли гору над фаворитом.

    «Кременчук» першим відкрив рахунок в матчі, але в другому періоді господарі змогли закинути дві шайби. На гол Тютченка кияни відповіли влучними кидками Олендаренка та Павленка – 2:1.

    Рахунок в серії став – 3:0. На цьому етапі команди грають до чотирьох перемог. Наступна гра між «Соколом» і «Кременчуком» відбудеться 7 квітня.

    В другій півфінальній парі грають «Донбас» і «Дніпро». Після трьох матчів донеччани ведуть в серії з рахунком – 3:0. Наступний матч між командами пройде 6 квітня.

    Читайте також:

    Теги: ХК Сокіл Українська хокейна ліга ХК «Кременчук»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies