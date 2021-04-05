Київський «Сокіл» втретє поклав на лопатки чемпіона Української хокейної ліги

Для виходу у фінал киянам потрібно виграти ще один матч

Столична команда знову переграла «Кременчук» і повела в півфінальній серії – 3:0

Київський «Сокіл» в першому ж сезоні після відродження може зіграти в фіналі української хокейної ліги. Для цього йому потрібно ще одного разу здолати чемпіонів з «Кременчука». У третьому матчі півфінальної серії столичні хокеїсти знову взяли гору над фаворитом.

«Кременчук» першим відкрив рахунок в матчі, але в другому періоді господарі змогли закинути дві шайби. На гол Тютченка кияни відповіли влучними кидками Олендаренка та Павленка – 2:1.

Рахунок в серії став – 3:0. На цьому етапі команди грають до чотирьох перемог. Наступна гра між «Соколом» і «Кременчуком» відбудеться 7 квітня.

В другій півфінальній парі грають «Донбас» і «Дніпро». Після трьох матчів донеччани ведуть в серії з рахунком – 3:0. Наступний матч між командами пройде 6 квітня.