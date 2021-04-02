«Сокіл» в дивовижному матчі переграв чинного чемпіона в Українській хокейній лізі

Кияни знову взяв гору над «Кременчуком» і повели в півфінальній серії – 2:0

Чемпіон України «Кременчук» показав зуби у другому матчі півфінальної серії плей-офф УХЛ проти «Сокола». Причому зробив це майже в безнадійній ситуації.

«Сокіл» розпочав матч дуже потужно. Столичні хокеїсти вийшли на лід дуже мотивованими, увімкнули високі швидкості і завдяки оманливим діям двічі опинялися перед воротами В’ячеслава Новицького. Андрій Смирнов закидав шайбу у порожні ворота, а Ярослав Панченко пробив голкіпера «Кременчука» кидком з «п’ятачка».

У другому періоді гравці «Кременчука» трохи прокинулися. Господарі збільшили швидкості, з’явилися у них і кидки по воротах. Гра вирівнялася, але, хоч як прикро було полтавцям, спочатку шайби влітали у їхні ворота. Умед Гільманов і Андрій Михнов довели рахунок до непристойного – 0:4 і, здавалося, гру зроблено. Проте «Кременчук» мав іншу думку. Віктор Тутченко скоротив відставання ще до другої перерви, а на початку третьої 20-хвилинки Давид Грогорян кидком від синьої лінії та Дмитро Орлов хитрим маневром у ближній кут звели перевагу гостей до мінімуму. «Сокіл» вже на четвертій хвилині змушений взяти тайм-аут. Що говорив підопічним Олег Шафаренко невідомо, проте настанова тренера подіяла. Кияни змогли впіймати «Кременчук» на контратаці і закинути п‘яту шайбу.

«Сокіл» зумів отямитися, посилив гру в захисті і, хоч обороні приділяв значно більше уваги. Пропустив, щоправда, ще одного разу. Коли «Кременчук» замінив воротаря на шостого польового гравця. Але переможний рахунок втримав – 5:4.

Рахунок серії до чотирьох перемог став – 2:0. Команди переїжджають у Київ.

В іншому півфіналі «Донбас» веде в серії з «Дніпром» 2:0.