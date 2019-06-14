  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Кінець гегемонії «воїнів». «Торонто» вперше в історії став чемпіоном НБА (відео)

    графіка
    • Розсилка
    &laquo;Торонто Репторс&raquo; перервали гегемонію команди Стіва Керра - Кінець гегемонії «воїнів». «Торонто» вперше в історії став чемпіоном НБА (відео)
    «Торонто Репторс» перервали гегемонію команди Стіва Керра
    thestar.com

    Канадійці перемогли «Ґолден Стейт» у шести матчах

    «Торонто Репторс» обіграв на виїзді «Ґолден Стейт Ворріорз» і вперше в історії став чемпіоном НБА.

    Читайте також

    «Ґолден Стейт Врорріорз» - «Торонто Репторс» - 110:114 (32:33, 25:27, 31:26, 22:28)

    Рахунок у серії - 2:4

    «Ґолден Стейт Врорріорз»: Стеф Каррі (21 + 7 передач), Клей Томпсон (30 + 5 підбирань), Дреймонд Ґрін (11 + 19 підбирань + 13 передач + 3 перехоплення - 8 втрат), Іґудала (22), Луні (6 + 4 передачі) - старт; Казінс (12 + 5 підбирань), Лівінґстон (6), Квінн Кук (2), Альфонзо Маккіні, Боєут, Жеребко. Тренер - Стів Керр

    «Торонто Репторс»: Кайл Лаврі (26 + 10 передач + 7 підбирань + 3 перехоплення), Денні Ґрін, Сіакам (26 + 10 підбирань), Кавай Леонард (22 + 6 підбирань), Марк Ґазоль (3 + 9 підбирань + 4 передачі) - старт; Фред ван Фліт (22), Ібака (15), Норман Павелл. Тренер - Нік Нерс

    13 червня. Окленд. Oracle Arena. 19 596 глядачів

    За вісім секунд до фінальної сирени оборонець «Ґолден Стейт» Стеф Каррі за рахунку 110:111 не зміг влучити в кошик з триочкової дистанції. Цей момент виявився ключовим у поєдинку.

    Один з лідерів «Ґолден Стейт» Кевін Дюрант не зміг взяти участі в матчі через травму ахіллового сухожилля, отриманої в п'ятій грі серії.

    Таким чином, «Торонто» виграв шостий матч вирішальної серії і вперше з дня заснування клубу в 1995 році став чемпіоном НБА.

    Найціннішим гравцем фінальної серії став форвард «рептилій» Кавай Леонард.

    Додамо, що досі «Ґолден Стейт Врорріорз» був чемпіоном чотири роки поспіль.

     Читайте також: Фани «Торонто» збирають кошти на вибачення перед зіркою «Голден Стейт»
    Читайте також
    НБА
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ