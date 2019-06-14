Кінець гегемонії «воїнів». «Торонто» вперше в історії став чемпіоном НБА (відео) графіка



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«Торонто Репторс» перервали гегемонію команди Стіва Керра thestar.com

Канадійці перемогли «Ґолден Стейт» у шести матчах

«Торонто Репторс» обіграв на виїзді «Ґолден Стейт Ворріорз» і вперше в історії став чемпіоном НБА.

«Ґолден Стейт Врорріорз» - «Торонто Репторс» - 110:114 (32:33, 25:27, 31:26, 22:28)

Рахунок у серії - 2:4

«Ґолден Стейт Врорріорз»: Стеф Каррі (21 + 7 передач), Клей Томпсон (30 + 5 підбирань), Дреймонд Ґрін (11 + 19 підбирань + 13 передач + 3 перехоплення - 8 втрат), Іґудала (22), Луні (6 + 4 передачі) - старт; Казінс (12 + 5 підбирань), Лівінґстон (6), Квінн Кук (2), Альфонзо Маккіні, Боєут, Жеребко. Тренер - Стів Керр

«Торонто Репторс»: Кайл Лаврі (26 + 10 передач + 7 підбирань + 3 перехоплення), Денні Ґрін, Сіакам (26 + 10 підбирань), Кавай Леонард (22 + 6 підбирань), Марк Ґазоль (3 + 9 підбирань + 4 передачі) - старт; Фред ван Фліт (22), Ібака (15), Норман Павелл. Тренер - Нік Нерс

13 червня. Окленд. Oracle Arena. 19 596 глядачів

За вісім секунд до фінальної сирени оборонець «Ґолден Стейт» Стеф Каррі за рахунку 110:111 не зміг влучити в кошик з триочкової дистанції. Цей момент виявився ключовим у поєдинку.

Один з лідерів «Ґолден Стейт» Кевін Дюрант не зміг взяти участі в матчі через травму ахіллового сухожилля, отриманої в п'ятій грі серії.

Таким чином, «Торонто» виграв шостий матч вирішальної серії і вперше з дня заснування клубу в 1995 році став чемпіоном НБА.

Найціннішим гравцем фінальної серії став форвард «рептилій» Кавай Леонард.

Додамо, що досі «Ґолден Стейт Врорріорз» був чемпіоном чотири роки поспіль.